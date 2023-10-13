الاحتلال يمنع المصلين من دخول المسجد الأقصى ويهاجمهم بالعصي والقنابل المسيلة للدموع (فيديو)

هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلية المصلين في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، عند ما كانوا يستعدون لإقامة صلاة الجمعة في الشارع عقب منعهم من دخول المسجد الأقصى.

وشهد الحي استنفارا لقوات الشرطة الإسرائيلية التي رمت المصلين الفلسطينيين بقنابل الغاز المسيلة للدموع بكثافة وطاردتهم في الشوارع.





وقال أحد المصلين المصابين لوسائل إعلام فلسطينية إنهم افترشوا سجادات الصلاة للجلوس عليها من أجل الإنصات لخطبة الجمعة، قبل أن يفاجؤوا بأفراد شرطة الاحتلال يهجمون عليهم بالعصي والقنابل.

وعرفت شوارع وادي الجوز عمليات كرّ وفر بين المصلين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي قمعت الفلسطينيين القادمين لأداء الصلاة وأصابت بعضهم.

وهجمت قوات الاحتلال على المصلين في حي الجثمانية أيضا؛ مما أدى إلى سقوط جرحى نقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى.





وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي حوّلت مدينة القدس وبلدتها القديمة إلى ثكنة عسكرية قبيل صلاة الجمعة.

وأفادت بأن قوات الاحتلال وضعت متاريس حديدية على أبواب المسجد الأقصى وأبواب البلدة القديمة من القدس المحتلة، ونشرت المئات من عناصر شرطتها في محيط المدينة وشوارعها، وقامت بتفتيش المواطنين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت عددا منهم من الدخول إلى باحات المسجد الأقصى.

وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن البلدة القديمة محاصرة تماما، وأن الاحتلال يسمح لمن هم فوق سن الـ70 عاما فقط بالوصول إلى المسجد الأقصى.

استنفار قوات الاحتلال في منطقة باب الأسباط بالقدس المحتلة pic.twitter.com/RtcnJb5Ws7 — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 13, 2023

وأظهرت مقاطع فيديو لوسائل إعلام فلسطينية، قوات الاحتلال الإسرائيلي وهي تتعمّد التنكيل بالفلسطينيين وتفتيشهم في منطقة باب الأسباط بالقدس القديمة.

وفرّغت شرطة الاحتلال محيط باب الأسباط من الشباب الفلسطيني وأبقت على الشيوخ بعد تفتيشهم بدقة.

وتحدى عجوز فلسطيني القوات الإسرائيلية بالجلوس أرضا عند أحد المداخل بعد أن منعته من دخول المسجد، وأثار الرجل الرعب في جنود الاحتلال الذين تجمهروا حوله مشهرين أسلحتهم الثقيلة.

#فيديو فلسطيني منعته قوات الاحتلال الوصول للمسجد الأقصى فجلس في أقرب نقطة متحدياً الجنود الذين طلبوا منه العودة pic.twitter.com/O2jKdrJVnP — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 13, 2023

وتوافد المصلون في بلدة “أبو ديس” شرق القدس للصلاة في أقرب نقطة من القدس، عقب فرض قوات الاحتلال تشديدات ومنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى. وافترش المصلون الأرض وأذاعوا خطبة الجمعة في مكبرات للصوت.

وشهدت البلدة مسيرة بعد الصلاة دعمًا لغزة، رفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية وهتفوا لغزة والأقصى المبارك.





مسيرة في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة دعماً لغزة pic.twitter.com/i6novaqBWB — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 13, 2023

تواصل إسرائيل اعتداءاتها على قطاع غزة المحاصر، اليوم الجمعة، مع استمرار قصفها المكثف لمختلف مناطق القطاع؛ مما أسفر عن 1537 شهيدا ونحو 6612 جريحا في القطاع.

وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان مدينة غزة، اليوم الجمعة، إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا قائلا إنه “سيواصل العمليات بشكل كبير” في المدينة التي وصفها بأنها “منطقة تجري فيها عمليات عسكرية”.

وحذر الجيش أيضا سكان غزة من الاقتراب من منطقة قريبة من السياج مع إسرائيل. وقال إن السكان لن يتمكنوا من العودة إلا بعد الإعلان عن السماح بذلك.