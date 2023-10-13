المئات يتظاهرون في باريس تضامنا مع الفلسطينيين رغم حظر السلطات (فيديو)

تظاهر المئات في العاصمة الفرنسية باريس، الخميس، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، ورفضًا للعدوان الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة.

واحتشد المتظاهرون الذين رفعوا العلم الفلسطيني في قلب باريس، ونددوا بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وجابوا الشوارع الكبرى للمدينة.

وشهدت المظاهرة حضورًا مكثفًا لقوات الأمن الفرنسية التي عملت على وقف مسيرة المتظاهرين، ومنعهم من الاستمرار.

وردد المتظاهرون شعارات من قبيل” كلنا فلسطين” و”إسرائيل دولة قاتلة” و”الحرية لفلسطين”.

كما ندد المتظاهرون بدعم فرنسا لإسرائيل، معتبرين أنها باتت حليفة في الهجوم على الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أمر في وقت سابق الخميس، بحظر “التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، لأنها من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام”.

ووجّه دارمانان هذه التعليمات إلى السلطات المحلية في العاصمة باريس، وباقي المدن الفرنسية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه في حال خرق هذا الحظر سيتم توقيف “منظمي التظاهرات ومثيري الشغب”.

ونقلت صحيفة “لوموند” الفرنسية عن الرئيس إيمانويل ماكرون خشيته من تصاعد التوتر في فرنسا على خلفية التطورات الميدانية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.