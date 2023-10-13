الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير يوزع آلاف الأسلحة على المستوطنين في الضفة (شاهد)

أعلن وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير، أمس الخميس، أنه بدأ توزيع آلاف من قطع “الأسلحة الطويلة”، على السكان في المستوطنات الشمالية.

وقال بن غفير في تغريدة عبر صفحته الرسمية في منصة إكس “في إطار عملية شراء الأسلحة للسكان، شاركت اليوم في توزيع الأسلحة في منطقة وادي يزرعيل” شمالي البلاد.

وأضاف “تم حتى الآن شراء نحو 4 آلاف قطعة سلاح طويل من أصل نحو 20 ألفا، سيتم شراؤها خلال الأيام المقبلة”.

وتابع “تم خلال اليومين الماضيين توزيع نحو 2000 قطعة سلاح على عشرات المستوطنات في المناطق الشمالية والساحلية، وفي اليومين المقبلين، سيتم توزيع المزيد من الأسلحة في مستوطنات أخرى”.

במסגרת מבצע רכישת כלי הנשק לכיתות הכוננות, הגעתי היום לנקודת חלוקת הנשקים בעמק יזרעאל. מפרוץ המלחמה משרדי עוסק ברכש, תכנון והקמת כיתות כוננות. עד כה נרכשו כ4,000 נשקים ארוכים מתוך כ-20,000 נשקים שירכשו בימים הקרובים. ביומיים האחרונים חולקו כ2,000 נשקים לעשרות ישובים במחוזות צפון… pic.twitter.com/nIyLwUSGiF — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) October 12, 2023

وتداول ناشطون فلسطينيون على وسائل التواصل الاجتماعي، شريطًا مصورًا يظهر بن غفير وهو يشرف على توزيع عدد من الأسلحة على إسرائيليين في إحدى المستوطنات الشمالية.

وحول حمل السلاح في إسرائيل، تشير البيانات الرسمية إلى أنه في الربع الأول من عام 2023، تم منح 12 ألف رخصة حمل سلاح، بزيادة قدرها 280% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي حيث تم منح 4054 ترخيصا طيلة العام.

ووفق إحصاءات وزارة الداخلية الإسرائيلية، فإن نحو 200 ألف مدني إسرائيلي لديهم رخص لحمل السلاح، إضافة إلى المتطوعين المدنيين في سلك الشرطة والأجهزة الأمنية الذي يُقدر عددهم بنحو 35 ألفا.

وتحدثت تقارير إسرائيلية عدة عن أن بن غفير كان ناشطًا سابقًا في تنظيمات المستوطنين الإرهابية التي تخطط لقتل الفلسطينيين.