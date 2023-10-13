بعد اختلاط الصرف الصحي بمياه الشرب.. وزيرة الصحة الفلسطينية تحذر من كارثة إنسانية في غزة (فيديو)

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، إن كارثة بيئية أصبحت تهدد سكان قطاع غزة بعد اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب جراء قصف قوات الاحتلال المكثف لليوم السابع على التوالي.

وأضافت كيلة في تصريحات للجزيرة مباشر “هذه الكارثة ستؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة بين سكان القطاع، ويجب التدخل العاجل قبل تفاقم الأزمة”.

وتعرضت مرافق المياه والصرف الصحي للقصف. ومنذ بدء جولة القتال تضررت ستة آبار مياه وثلاث محطات لضخ المياه وخزان مياه ومحطة تحلية تخدم أكثر من مليون شخص؛ بسبب الغارات الجوية.

وتابعت الوزيرة قائلة “المنظومة الصحية آخذة في الانهيار نتيجة القصف وقطع التيار الكهربائي، في ظل نقص حاد في المستلزمات الطبية، وكل ذلك تتحمله إسرائيل ويتحمله المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة”.

وناشدت كيلة الدول العربية سرعة التدخل بالضغط على المجتمع الدولي ولا سيما بالتزامن مع الجولة التي يجريها حاليا وزير الدفاع الأمريكي في المنطقة.

وأعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، نزوح أكثر من 420 ألف شخص، جراء هجمات إسرائيل على قطاع غزة لليوم السابع على التوالي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لخدمات الشؤون الإنسانية في بيان، إن “العدد التراكمي للنازحين ارتفع داخل قطاع غزة بنسبة 25% خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو ما يتجاوز الآن 423 ألف شخص”.

وذكر البيان أن “أكثر من ثلثي النازحين يقيمون حاليا في مدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في 102 مبنى تعمل كملاجئ مخصصة للطوارئ”.

إضافة إلى ذلك، لجأ 26984 نازحا إلى 29 مدرسة تابعة للسلطة الفلسطينية.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 153 ألف نازح، دُمّرت منازلهم أو تضررت، أو غادروا منازلهم بسبب الخوف، وهم يقيمون مع أقاربهم وجيرانهم، وكذلك في المرافق العامة الأخرى.

يأتي ذلك في حين استمر القصف الإسرائيلي العنيف، من الجو والبحر والبر، دون انقطاع تقريبًا. وجرى استهداف وتدمير العديد من المباني السكنية في المناطق المكتظة بالسكان خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكانت المناطق الأكثر تضررا، هي مناطق المقوسي والمشتل في الجزء الشمالي من مدينة غزة، والمناطق الوسطى والجنوبية من رفح، والنصيرات ودير البلح في المنطقة الوسطى من غزة.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، استشهد 317 فلسطينيا، وأصيب 929 آخرون، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ومن بين الضحايا 16 عائلة قُتل معظم أفرادها في حادثة واحدة، ليصل إجمالي عدد هذه العائلات منذ بدء جولة القتال الحالية إلى 44 عائلة.

وبحسب الأمم المتحدة لا يزال العديد من الضحايا محاصرين تحت الأنقاض، إذ لم يتمكن الدفاع المدني والفرق الطبية من الوصول إلى المنطقة بسبب مخاوف تتعلق بالحماية ونقص المعدات وتضرر الشوارع بشدة.