تحقيق للجزيرة: الجيش الإسرائيلي أعدم 4 أسرى فلسطينيين بعد استسلامهم (فيديو)

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع “فيديو” عبر منصة “إكس” بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، زعم فيه أن قواته من الكتيبة 52 من اللواء المدرع 401، حيدوا ما وصفه بـ4 “إرهابيين مسلحين” في منطقة شاطئ “زيكيم” باليوم نفسه.

ووفق رواية الجيش، فإن قواته تبادلت إطلاق النار مع “الإرهابيين” في المنطقة وقضت عليهم.

وقال أحد الجنود في “الفيديو”: “هذا ما يحدث لمن يتسلل إلى دولة إسرائيل، لن يتسللوا إلينا، الجيش الإسرائيلي قوي ويدافع عن منطقته، 4 مخربين مسلحين أتوا للتسبب بضرر في عمق منطقتنا، واستهداف البلدات في المنطقة، لن نسمح أن يتم هذا أثناء مناوبتنا”.

כוח צה"ל מגדוד 52 של חטיבת השריון 401, בשיתוף עם כח לוחמים מיחידת מגלן, זיהה מוקדם יותר היום ארבעה מחבלים חמושים במרחב חוף זיקים.

כוחות מגדוד 17 (ביסלמ"ח) ניהלו עם המחבלים חילופי אש במרחב וחיסלו אותם pic.twitter.com/yt4XQDsKqB — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 10, 2023

وكشف تحقيق للجزيرة أنه تم “إعدام الفلسطينيين الأربعة بعد استسلامهم بشكل كامل”.

وأوضح تحليل “الفيديو” الذي جاء في مدة زمنية لا تتجاوز 48 ثانية، أن قوات الاحتلال قامت بإجراء “عملية تعديل ومونتاج للفيديو، مع وضع ترتيب المقاطع بشكل لا يتوافق مع سير الأحداث”.

ففي بداية “الفيديو” تم وضع سلاح من نوع “كلاشينكوف” بجانب الشهيد الأول من اليسار بشكل يوحي أنه كان يستخدمه قبل مقتله.

ويلاحظ على الشهيد نفسه آثار لسحب جثمانه مما يدل على أنه قد قتل في موضع مقارب للأشجار، ثم تم سحب جثمانه لتصويره مع الجثامين الأربعة معًا مع وضع سلاح رشاش أعلى الجثمان الأول.

وبعد الاستعانة بصور الأقمار الاصطناعية وإعادة ترتيب مقاطع “الفيديو” حسب المسار الطبيعي للأحداث والتوقيت الزمني للواقعة، تبين من خلال التحقيق أن الفلسطينيين الأربعة استسلموا للجيش الإسرائيلي، ولم يصابوا في لحظتها حيث كانوا يسيرون بشكل طبيعي من دون أسلحة، وكانوا يرفعون أيديهم للأعلى مع تلويح بقطع ملابس كعلامة استسلام.

وبعدها ظهر الأسرى الأربعة وهم يجلسون على الأرض، استجابة لأوامر الجنود الإسرائيليين، وكانوا ينظرون باتجاه قطاع غزة وفق اتجاه الوجوه.

وحسب تحليل اتجاه الظل فإن الواقعة تمت في وقت الظهيرة، وأن القوة العسكرية الإسرائيلية كانت تتمركز في المسافة الواقعة بين الأسرى وحدود قطاع غزة الشمالية.

وفي نهاية “الفيديو” تظهر القوة الإسرائيلية وهي تقوم بأريحية بتنفيذ إعدام ميداني للأسرى الأربعة المستسلمين، حيث يمكن ملاحظة آثار ارتطام الرصاص بالأرض الرملية.