“تخافش يابا”.. طفل فلسطيني جريح بقصف الاحتلال يشد عزم والده المصاب (فيديو)

يبعث أهل غزة كل يوم رسائل للعالم تروي صمودهم وشجاعة صغارهم قبل الكبار، فقد شدّ طفل فلسطيني مصاب بقصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة عزم والده وشحذ همّته وهو طريح ناقلة للمصابين في المستشفى.

وأظهر مقطع فيديو أن الابن مصاب بجروح أكثر وأبلغ من والده، إذ ضمدت الفرق الطبية رأسه كله ووجهه وذراعيه، بعد أن نقل المسعفون الأب والابن إلى المستشفى.

استلقى الاثنان على ناقلتين متجاورتين، وبينما شرد الأب في الألم والدمار المحيط بهما، بادر الطفل مرددا “تخافش يابا، خليك قوي، خلاص أنا كويس”، تأثر الأب بكلمات طفله وطبع قُبلة على جبينه والضماد يغطي يديه وذراعيه.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على قطاع غزة المحاصر، اليوم الجمعة، مع استمرار قصفه المكثف على مختلف مناطق القطاع؛ مما أسفر عن 1537 شهيدا ونحو 6612 جريحا في القطاع.

وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان مدينة غزة، اليوم الجمعة، إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا قائلا إنه “سيواصل العمليات بشكل كبير” في المدينة التي وصفها بأنها “منطقة تجري فيها عمليات عسكرية”.

وحذر الجيش أيضا سكان غزة من الاقتراب من منطقة قريبة من السياج مع إسرائيل. وقال إن السكان لن يتمكنوا من العودة إلا بعد الإعلان عن السماح بذلك.