صورة وعصفورة.. آخر ما تبقى من ممتلكات الطفلة ريتا بعد قصف منزلها في غزة (فيديو)

قال الطبيب الفلسطيني مراد عابد إنه عاد إلى منزله في حي الكرامة بغزة ليجده قد أصبح مهدما بالكامل.

وأضاف أن القصف الإسرائيلي العشوائي أتى على معظم مباني الحيّ وتركها بين بنايات مدمرة وأخرى آيلة للسقوط.

وتابع أنه بعد فحص حطام المكان ليبحث عن ممتلكات ناجية من تحت الركام، لم يتمالك دموعه حين وجد صورة طفلته في حفل تخرجها حين كانت بالصف الأول، ووجد معها عصفورتها حية داخل قفصها.

وقال: “اتصلت بابنتي ريتا لأبشرها بنجاة طائرها من القصف والدمار”. مؤكدا أن منزله ذهب “فداء لفلسطين”، على حد وصفه.

واستطرد أن الاحتلال قصف الحيّ دون اتصال مسبق، مشيرا إلى أن الإنذار الوحيد الذي تلقاه سكان المنطقة نُشر على فيسبوك قبل القصف بيومين.

ولم يأخذ سكان الحي الإنذار على محمل الجد، لأنها كانت طريقة غير معتادة في التحذير، فبقي أغلبهم في منازلهم، عاجزين عن إيجاد مأوى يحميهم من الاستهداف المحتمل.

وعن مشاعره بعد رؤية منزله المدمر قال عابد “في غزة بدك تكون على أهبة الاستعداد، الموت في أي لحظة، القصف في أي لحظة، الدمار في أي لحظة، هذا هو الطبيعي تبع شعبنا.. واحنا خلاص في عداد الموت.. يعني بنستنى متى تيجي هاي اللحظة عشان تنتهي المعاناة”.