طفلة من غزة تنجو وحيدة بعدما ارتكب الاحتلال مجزرة بحق عائلتها (فيديو)

نجت طفلة فلسطينية وحيدة من قصف منزل عائلتها غرب مدينة خان يونس بطائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وتمكث فلة اللحام (4 سنوات) في المستشفى دون ذويها، بعد أن استُشهد 14 فردا من أسرتها بمن فيهم أمها ووالدها وإخوتها.

ووصف الدكتور وليد أبو حطب القائم بأعمال مدير مجمع ناصر الطبي حالة الطفلة لكاميرا الجزيرة مباشر، قائلا إنها “مأساة حقيقية”.

وتعاني فلة من جروح وكسور عديدة في الذراع والفخذ والوجه، وتتلقى العلاج بالمستشفى دون أن تدري شيئا عن مأساتها.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة اللحام بشكل مباشر دون سابق إنذار في منطقة “المواصي”، مما أسفر عن مجزرة في حق العائلة.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها على قطاع غزة المحاصر، اليوم الجمعة، مع استمرار قصفها المكثف لمختلف مناطق القطاع؛ مما أسفر عن سقوط 1799 شهيدا ونحو 6388 جريحا في القطاع.

وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان مدينة غزة، اليوم الجمعة، إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا قائلا إنه “سيواصل العمليات بشكل كبير” في المدينة التي وصفها بأنها “منطقة تجري فيها عمليات عسكرية”.

وحذر الجيش أيضا سكان غزة من الاقتراب من منطقة قريبة من السياج مع إسرائيل. وقال إن السكان لن يتمكنوا من العودة إلا بعد الإعلان عن السماح بذلك.