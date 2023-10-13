طوفان الأقصى.. حماس: ثابتون على أرضنا وفي بيوتنا ومدننا لا نزوح ولا ترحيل

أكد عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الشعب الفلسطيني يرفض تهديد قادة الاحتلال ودعوتهم لأهل غزة إلى ترك منازلهم والرحيل عنها إلى الجنوب أو إلى مصر.

وقال عزت الرشق في بيان صباح اليوم الجمعة ردًّا على دعوة الجيش الإسرائيلي لسكان غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا: “واهم الاحتلال الصهيوني الفاشي إن ظن أن الحرب النفسية التي يشنها يمكن أن تؤثر في شعبنا الفلسطيني البطل”.

تعبير عن الإفلاس

وقال الرشق إن “الدعوات الصهيونية للرحيل ما هي إلا تعبير عن إفلاس هذا الاحتلال وفشله في تحقيق أيّ إنجاز أمام الصمود الأسطوري لشعبنا ومقاومته الباسلة”.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن “مشاهد الهجرة والنزوح، أصبحت في ذمة التاريخ الذي لن يتكرر، إلا بعودة مظفّرة لشعبنا إلى أرضنا المحتلة فلسطين”.

وأضاف الرشق في البيان “شعبنا مغروس في أرضه ومتجذّر فيها، ولا يمكن اقتلاعه وتهجيره رغم العدوان وجرائم الحرب وسياسة الأرض المحروقة ضد السكان والآمنين في غزة”.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس في معرض رده على الجيش الإسرائيلي، إن الشعب الفلسطيني “الذي يقدم فاتورة الدم والتضحيات، هو من يصنع الانتصار بصموده والتفافه حول كتائب القسام والمقاومة المظفرة”.

إحداث بلبلة

من جانبه، قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة في هذا الصدد إن الاحتلال يحاول إحداث بلبلة بطلبه من بعض المؤسسات الدولية التوجه إلى الجنوب، ودعا المواطنين إلى عدم التعاطي مع هذه المحاولات.

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول بثّ وتمرير بعض الأخبار الدعائية الكاذبة بطرق مختلفة مستهدفا إحداث بلبلة بين المواطنين والمس بتماسك الجبهة الداخلية.

وأشار مكتب الإعلام الحكومي في غزة إلى أن من ضمن هذه المحاولات ما يتم التداول بشأنه حول الطلب من بعض العاملين بالمؤسسات الدولية التوجه إلى الجنوب.

وأوضح المكتب الحكومي في بيانه أن هذه المحاولات تأتي ضمن الحرب النفسية، داعيا إلى عدم التعاطي معها، وقال “نؤكد على مواطنينا عدم التعاطي مع هذه المحاولات التي تأتي ضمن الحرب النفسية، علمًا أن طواقم هذه المؤسسات ما زالت في أماكنها”.