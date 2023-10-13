عمرو موسى للجزيرة مباشر: إسرائيل تستغل الدعم الغربي لإخلاء غزة من أهلها (فيديو)

قال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى إن إسرائيل تستغل الدعم الغربي في عدوانها على غزة وتكثف من عملياتها العسكرية في القطاع بهدف “إخلاء الأراضي الفلسطينية من أهلها”.

وأضاف موسى في مداخلة مع الجزيرة مباشر مساء الجمعة، أن القضية الفلسطينية تعيش واقعا جديدا بعد عملية “طوفان الأقصى”، وأنه “يجب أن نستعد لمعركة سياسة دولية طويلة الأمد مع إسرائيل”.

وتابع أن إسرائيل أخذت التزكية من دول الغرب وهي تريد تحقيق أهم أهدافها المتمثلة في “تفريغ غزة والأراضي الفلسطينية من أهلها وأصحابها الفلسطينيين”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد طالب في وقت سابق الجمعة، جميع سكان شمال غزة بإخلائه في غضون 24 ساعة والتوجه إلى جنوب القطاع، محذرا من شن هجوم عسكري مكثف.

وقال الجيش في بيان إنه على “كافة سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة”، وقال إنه “لن يُسمح بالعودة إلى مدينة غزة إلا بعد صدور بيان يسمح بذلك”.

واعتبر الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية أن القضية الفلسطينية هي أساس الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة. مضيفا أنه بالرغم من الظلام الحالك الذي يجتاح المنطقة في الظرف الراهن، فإنه يجب التمسك بالأمل من أجل إيجاد تسوية جديدة للقضية الفلسطينية.