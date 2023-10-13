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غلبته دموعه.. خطيب الحرم يدعو باكيا لفلسطين (فيديو)

المقطع أظهر دعوات متواصلة من خطيب الحرم المكي لفلسطين والمسجد الأقصى (وسائل التواصل)
مدة الفيديو 01 minutes 41 seconds
13/10/2023

بصوت متهدج دعا خطيب المسجد الحرام الشيخ أسامة خياط، خلال خطبة الجمعة، قائلا “اللهم حرر المسجد الأقصى، وانصر إخواننا في فلسطين، وكن معهم معينا وظهيرا ومؤيدا”.

جاء ذلك بحسب مقطعي فيديو نقلته قناة الإخبارية السعودية الرسمية وهيئة شؤون الأئمة بالمملكة، عبر حسابيهما بمنصة “إكس”.

وقالت الإخبارية “خطيب المسجد الحرام يدعو باكيا.. اللهم حرر المسجد الأقصى وانصر إخواننا في فلسطين وكن معهم معينا وظهيرا ومؤيدا”.

ويظهر المقطع دعوات متواصلة من خطيب الحرم المكي لفلسطين والمسجد الأقصى حتى غلبته الدموع أثناء تلك الدعوات.

كما نشرت هيئة “شؤون الأئمة والمؤذنين” السعودية الرسمية، عبر حسابها بمنصة إكس، المقطع الذي يدعو فيه خطيب الحرم من أجل فلسطين والمسجد الأقصى.

وشهدت عدة عواصم عربية وإسلامية اليوم الجمعة، مسيرات مؤيدة للفلسطينيين وقطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف منذ 7 أيام مخلفا آلاف الضحايا من المدنيين.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر