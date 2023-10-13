غلبته دموعه.. خطيب الحرم يدعو باكيا لفلسطين (فيديو)

بصوت متهدج دعا خطيب المسجد الحرام الشيخ أسامة خياط، خلال خطبة الجمعة، قائلا “اللهم حرر المسجد الأقصى، وانصر إخواننا في فلسطين، وكن معهم معينا وظهيرا ومؤيدا”.

جاء ذلك بحسب مقطعي فيديو نقلته قناة الإخبارية السعودية الرسمية وهيئة شؤون الأئمة بالمملكة، عبر حسابيهما بمنصة “إكس”.

وقالت الإخبارية “خطيب المسجد الحرام يدعو باكيا.. اللهم حرر المسجد الأقصى وانصر إخواننا في فلسطين وكن معهم معينا وظهيرا ومؤيدا”.

اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسلمين في فلسطين، اللهم كن لهم معينًا وظهيرًا، ومؤيدًا ونصيرًا. دعاء فضيلة الشيخ د. #أسامة_خياط في خطبة الجمعة [٢٨-٣-١٤٤٥هـ] من منبر #المسجد_الحرام #وكالة_شؤون_الأئمةوالمؤذنين pic.twitter.com/dcLsOUC2wN — شؤون الأئمة والمؤذنين (@Emam_moathen) October 13, 2023

ويظهر المقطع دعوات متواصلة من خطيب الحرم المكي لفلسطين والمسجد الأقصى حتى غلبته الدموع أثناء تلك الدعوات.

كما نشرت هيئة “شؤون الأئمة والمؤذنين” السعودية الرسمية، عبر حسابها بمنصة إكس، المقطع الذي يدعو فيه خطيب الحرم من أجل فلسطين والمسجد الأقصى.

وشهدت عدة عواصم عربية وإسلامية اليوم الجمعة، مسيرات مؤيدة للفلسطينيين وقطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف منذ 7 أيام مخلفا آلاف الضحايا من المدنيين.