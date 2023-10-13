كتائب القسام تستهدف تجمعا لجنود الاحتلال وسرايا القدس تقصف بئر السبع (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، أنها استهدفت تجمعا لجنود إسرائيليين في مستوطنة “كفار سعد” بغلاف غزة بطائرتين مسيّرتين انتحاريتين من طراز الزواري.

من جانبها، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إنها قصفت مدينة بئر السبع في إسرائيل برشقة صاروخية، وذلك ردًّا على مجازر المدنيين في غزة.

قصف مطار بن غوريون

وقالت كتائب القسام في بيان نشرته على منصتها على تلغرام “كتائب القسام تقصف مستوطنة سيدروت في غلاف غزة بـ50 صاروخًا ردًّا على التهجير واستهداف المدنيين”.

وأشارت إلى أنها استهدفت أيضًا تجمّعًا لجنود الاحتلال في مستوطنة كفار سعد بطائرتين انتحاريتين من طراز الزواري، كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن إطلاق الصواريخ مستمر على “الأراضي الإسرائيلية”.

وأفادت كتائب القسام بأنها قصفت أيضا مطار بن غوريون في تل أبيب ردًّا على استهداف المدنيين بقطاع غزة.

وقال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة في تسجيل مصور اليوم الجمعة “وجهنا منذ صباح اليوم 150 صاروخا تجاه عسقلان و50 تجاه سديروت وقصفنا مطار بن غوريون”.

يأتي ذلك في وقت استمر فيه القصف الإسرائيلي العنيف لقطاع غزة، حيث قصف الجيش الإسرائيلي -بمئات أطنان المتفجرات- عشرات المباني السكنية ودمّرها بشكل كلي في مناطق مختلفة من غزة، دون سابق إنذار.