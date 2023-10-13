كتائب القسام: مقتل 13 أسيرا بقصف إسرائيلي لغزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة

قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، إن 13 أسيرا قتلوا بقصف إسرائيلي على غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت في بيان: “في اليوم السابع من معركة طوفان الأقصى، نعلن عن مقتل 13 أسيرًا من أسرى المعركة بينهم أجانب في القصف المكثف على محافظتي الشمال وغزة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأوضحت أن 6 من الأسرى قتلوا في محافظة الشمال في مكانين منفصلين و7 قتلوا في محافظة غزة في 3 أماكن مختلفة طالها القصف.

وفجر يوم السبت الماضي، أطلقت حركة المقاومة الإسلامية حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى ردًّا على اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، وخلال العملية أسرت حماس عشرات من الإسرائيليين.





مقتل 4 أسرى

وأشارت كتائب عز الدين القسام في بيانها الذي أصدرته اليوم الجمعة، إلى مقتل 4 أسرى خلال الأيام الماضية، وقالت “في اليوم الثالث من المعركة كشف الناطق العسكري بأن قصف الاحتلال الليلة واليوم على قطاع غزة أدى إلى مقتل 4 من أسرى الاحتلال واستشهاد آسريهم من مجاهدي القسام”.





وكشفت كتائب القسام تحت بند “سمح بالنشر” ما قالت إنه “صورة وبيانات أحد الجنود الصهاينة الذين قتلوا جراء القصف الصهيوني على قطاع غزة وهو تومير ألون نمرودي ويعمل في ملف تجنيد العملاء داخل موقع إيرز العسكري”.