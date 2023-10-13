متحدث باسم الخارجية الأمريكية يتهم حماس بقتل الأطفال رغم تراجع البيت الأبيض (فيديو)

قال سامويل وربيرغ المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية إن “الهجمات التي قامت بها حماس استهدفت المدنيين الإسرائيليين وأن الحركة تضع في أولياتها قتل اليهود”.

وأضاف وربيرغ في لقاء مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر مساء الخميس، أن “حماس لا زالت تطلق الصواريخ على المدنيين في إسرائيل”. مشددا على أن الذين قاموا بهذه العمليات العسكرية “مجموعة من الإرهابيين الذي قتلوا الأطفال والنساء”. على حد قوله.

وعندما أوضحت مذيعة الجزيرة مباشر حياة اليماني وقالت له بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه قال في تصريح رسمي بأنه رأى صور المسلحين الفلسطينيين وهو يقومون بذبح الأطفال الإسرائيليين، لكن البيت الأبيض تراجع عن تصريح الرئيس، لم يعلق الضيف على ما قالته.

وعندما سألته عن مصادره بأن كتائب القسام هي من قامت بقتل الأطفال، لم يرد على مضمون السؤال.

وقال المتحدث الأمريكي إن “إسرائيل دولة لها حق الدفاع عن نفسها ومواطنيها.. والفلسطينيون أيضا لهم الحق في الحياة الكريمة والمزدهرة”.