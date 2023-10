مستشفى الشفاء يتحول إلى مأوى لسكان غزة بعد قصف الاحتلال منازلهم (فيديو)

أكد مراسل الجزيرة مباشر استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وسط تدفق أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى مستشفى الشفاء في محاولة للاحتماء به بعد أن دمر القصف المكثف منازلهم.

وأظهرت اللقطات التي بثتها الجزيرة مباشر أعدادا كبيرة من سكان غزة وهم يفترشون فناء المستشفى استعدادا للمبيت فيه بعدما صارت مئات العائلات تعيش في العراء جراء هدم منازلها.

وأكد مراسل الجزيرة مباشر نقلا عن مكتب الإعلام الحكومي، أنه لا نية لدى السكان في تكرار مأساة الهجرة من أراضيهم، مشيرا إلى أن سكان قطاع غزة سيبقون صامدين في أرضهم ولن يخرجوا مهما كلفهم الأمر من تضحيات.

وأوضح أن الطواقم الطبية لم تعد قادرة على التعامل مع عشرات الحالات التي تصل تباعا عبر سيارات الإسعاف إلى المستشفيات، مشيرا إلى تكدس جثث الشهداء أمام ثلاجات الموتى التي لم يعد بها متسع لاستيعابها.

ودعا الجيش الإسرائيلي في بيان صباح اليوم الجمعة “كافة سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والبقاء جنوب وادي غزة”، مؤكدا أنه “لن يُسمح بالعودة إلى مدينة غزة إلا بعد صدور بيان يسمح بذلك”.

IDF announcement sent to civilians of Gaza City:

The IDF calls for the evacuation of all civilians of Gaza City from their homes southwards for their own safety and protection and move to the area south of the Wadi Gaza, as shown on the map.

The Hamas terrorist organization…

— Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2023