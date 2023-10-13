مظاهرات في عواصم عربية لدعم المقاومة في غزة والتنديد بعدوان الاحتلال (فيديو)

شهدت العديد من العواصم العربية بعد صلاة الجمعة مسيرات شعبية حاشدة طالب فيها المتظاهرون بوقف الحرب على المدنيين في قطاع غزة.

وتأتي هذه الوقفات التضامنية بعد أن دعت المقاومة الفلسطينية إلى “جمعة نفير” بالتزامن مع استمرار عملية “طوفان الأقصى”، التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية فجر السبت الماضي، ردًا على اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

ففي العاصمة العراقية بغداد تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في ساحة التحرير بأكبر احتجاج مؤيد للفلسطينيين في غزة منذ عقود ومناهض للقصف الإسرائيلي على القطاع.

ورفع المشاركون في هذه المسيرة الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات داعمة للمقاومة وعملية “طوفان الأقصى” ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وفي العاصمة الأردنية عمان شارك آلاف الأردنيين في المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي انطلقت من أمام المسجد الحسيني تحت شعار “الطوفان الشعبي”، نصرة للمقاومة الفلسطينية ودعم الأهل في قطاع غزة.

وندد المشاركون في المسيرة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبين بفتح الحدود مع فلسطين، ودعم المقاومة المسلّحة.

واستجابة لنداء “جمعة طوفان الأقصى” سيرت منظمات غير حكومية وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في عدد من المدن المغربية، نصرة لأهل غزة في ظل العدوان الإسرائيلي.

وردد المشاركون في الوقفات هتافات دعم للقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى والمقاومة.

كما طالب المتظاهرون بمحاسبة إسرائيل على ما تقوم به بحق الشعب الفلسطيني، وإيقاف استهداف المدنيين وقصفهم في قطاع غزة.

وفي الجزائر شارك العشرات في مدينة باتنة شمالي شرق العاصمة الجزائر، في وقفة تضامنية استجابة لدعوات المشاركة في جمعة “طوفان الأقصى”.

وفي مدينة مسلاتة الليبية شارك العديد من الليبيين في مظاهرات شعبية لدعم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وردد المشاركون هتافات داعمة لفلسطين، ورافضة للممارسات الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة.

كما نُظمت بعد صلاة الجمعة في القاهرة، وقفة بالجامع الأزهر تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وهتف مصلون عقب الصلاة تضامنًا مع القضية الفلسطينية، وللمطالبة بإرسال المساعدات الإنسانية في مواجهة قصف القطاع واستهدافه.

وردد المتظاهرون هتافات “فلسطين عربية رغم أنف الصهيونية”، و”بالروح والدم نفديك يا أقصى”، و”عاش كفاح الشعب الفلسطيني”.