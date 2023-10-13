والد الشهيد محمد الدرة للجزيرة مباشر: الاحتلال قصف منزلي في غزة وقتل 4 من عائلتي (فيديو)

كشف جمال الدرة والد الشهيد محمد الدرة أن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف منزله، فجر الجمعة، في قطاع غزة دون سابق إنذار.

وقال الدرة في مقابلة مع الجزيرة مباشر “بدون إنذار تم تنزيل براميل علينا وعلى أولادي.. طبعا تضررنا، واستشهد أخوتي الاثنين وزوجة أخي وابنته”.

وتساءل الدرة بأي ذنب يقتل الأطفال في قطاع غزة؟ بأي ذنب تُدمّر البيوت على رؤوس أبنائنا؟.

وأضاف قائلا “على مدى 75 عاما ونحن نقتل والعالم يتفرج علينا. هذا عالم ظالم ويكيل بمكيالين”.

وأوضح الدرة أن جيش الاحتلال اتخذ قرارا بتدمير قطاع غزة وإبادة شعبها؛ وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن هو من أعطى الضوء الأخضر لحكومة اليمين المتطرف لقتل الفلسطينيين.

وقال إن عددا من أبناء أخواته وجيرانه مازالوا تحت الأنقاض، وإلى الآن لم يتوجه أحد لإخراجهم خشية القصف المتكرر للحي.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على قطاع غزة المحاصر، مع استمرار قصفها المكثف على مختلف مناطق القطاع، ما أسفر عن سقوط 1900 شهيدا ونحو 7000 جريحا في القطاع.