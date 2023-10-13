وزير الخارجية الإيراني: سنواصل بكل قوة دعمنا للمقاومة الفلسطينية (فيديو)

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية “ستستمر في دعمها السياسي والإعلامي للمقاومة الفلسطينية بكل قوة”.

وأضاف أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب وصوله العاصمة اللبنانية بيروت مساء الخميس “سنناقش مع المسؤولين في لبنان جرائم الحرب في غزة”.

وتابع: أتقدم بالتهاني للشعب الفلسطيني على عملية طوفان الأقصى ردا على جرائم الحرب التي ارتكبها نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي).

وشدد المسؤول الإيراني على أن نزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين وقطع الماء والكهرباء عن قطاع غزة يعتبر جريمة حرب ترتكبها إسرائيل.

وكان في استقبال المسؤول الإيراني لدى وصوله بيروت، ممثلون عن حزب الله وحركة أمل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي.