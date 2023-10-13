وقفة في الجامع الأزهر بمصر تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو)

نُظمت بعد صلاة الجمعة في القاهرة، وقفة بالجامع الأزهر تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وهتف مصلون عقب الصلاة تضامنًا مع القضية الفلسطينية، وللمطالبة بإرسال المساعدات الإنسانية في مواجهة قصف واستهداف القطاع.

وردد المتظاهرون هتافات “فلسطين عربية رغم أنف الصهيونية”، و”بالروح والدم نفديك يا أقصى”، و”عاش كفاح الشعب الفلسطيني”.

وجاءت الهتافات استجابة لدعوات بالتظاهر داخل الجامع الأزهر تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

وتتواصل الجمعة المعارك لليوم السابع على التوالي، بين فصائل فلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق غلاف قطاع غزة.

ودعا جيش الاحتلال في بيان صباح اليوم “كافة سكان مدينة غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حماية أنفسهم والتواجد جنوب وادي غزة”، مؤكدا أنه “لن يُسمح بالعودة إلى مدينة غزة إلا بعد صدور بيان يسمح بذلك”.

"ارحلوا إلى الجنوب".. الجيش الإسرائيلي يدعو لانتقال جميع الفلسطينيين من شمالي غزة إلى جنوبي القطاع#الجزيرة_مباشر #غزة #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/xeNRp9C1fG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 13, 2023

من جانبها، رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأوامر الإسرائيلية للسكان بإخلاء شمال القطاع الذي يواجه قصفًا إسرائيليًّا مكثفًا.

وقالت الحركة في بيان “شعبنا الفلسطيني المرابط يرفض تهديد قادة الاحتلال ودعوته لهم في غزة إلى ترك منازلهم والرحيل عنها إلى الجنوب أو إلى مصر”.

وأضاف البيان “ثابتون على أرضنا وفي بيوتنا ومدننا.. لا نزوح ولا ترحيل”.

وتتزايد المخاوف على سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون الذين يعانون من الحرب الخامسة خلال 15 عاما في القطاع المحاصر منذ 2007، ولا سيما بعدما شددت إسرائيل الحصار وقطعت إمدادات الماء والغذاء والكهرباء.