ارتدى الكوفية وحمل العلم.. رئيس جنوب إفريقيا يتضامن مع الشعب الفلسطيني (فيديو)

عبّر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم السبت، عن دعمه للقضية الفلسطينية، في الوقت الذي يواجه فيه سكان قطاع غزة حصارًا شاملا وقصفًا عنيفا من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر رامافوزا مقطع فيديو عبر حسابه على منصة إكس ظهر فيه مرتديا الكوفية الفلسطينية وحمل علم دولة فلسطين، الذي أرفقه بعبارة “نتعهد بالتضامن مع شعب فلسطين. فلسطين حرة”.

وأضاف رامافوزا قائلا “نشارك في هذه الوقفة التضامنية ضد الهجوم الشنيع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل من أجل فتح معابر إنسانية لتقديم الإسعافات والغذاء لأبناء هذه الشعب المحاصر منذ75 عاما”.

We pledge solidarity with the people of Palestine. #FreePalestine 🇵🇸 pic.twitter.com/3iMUhhfm98 — Cyril Ramaphosa 🇿🇦 (@CyrilRamaphosa) October 14, 2023

وتابع أن “الحكومة الإسرائيلية الحالية اختارت التمادي في ممارسة نظام الأبارتايد (الفصل العنصري) ضد أبناء الشعب الفلسطيني وهذا من شانه أن يفتح المنطقة على مزيد من الحروب والدماء”.

ANC NEC members are dressed in black and wearing the Palestinian keffiyeh to affirm the ANC's long standing and unwavering support for the Palestine Cause, a two state solution and lasting peace in the Middle East. #ANCNEC #FreePalistine pic.twitter.com/VFdfCgQHON — African National Congress (@MYANC) October 14, 2023

وقال الحزب الحاكم في تدوينة عبر حسابه بمنصة إكس إن جميع أعضاء المؤتمر حرصوا على “ارتداء ملابس سوداء وعليها الكوفية الفلسطينية للتعبيرعن تضامنهم مع قطاع غزة”.

[WATCH LIVE] ANC National Executive Committee hosts a meeting to discuss various matters of domestic and global concern. https://t.co/VARZ452R1K — African National Congress (@MYANC) October 14, 2023

وتتوالى الحملات العربية والدولية المطالبة بوقف حمام الدم وإنقاذ سكان قطاع غزة من كارثة إنسانية وشيكة.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة يواجهون خطر نفاد المياه، في ظل الحصار الإسرائيلي المطبق.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، اليوم السبت، إن عدم السماح بإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة منذ أسبوع، جعل المساعدات مسألة حياة أو موت، ونادى بضرورة تسليم الوقود إلى غزة لتوفير المياه لمليوني فلسطيني في القطاع.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة فقد بلغ عدد الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال على القطاع 2215 شهيدًا و8714 جريحًا، وفي الضفة الغربية 56 شهيدًا وأكثر من 1100 جريح.