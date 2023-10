ارتدى الكوفية وحمل العلم.. رئيس جنوب إفريقيا يتضامن مع الشعب الفلسطيني (فيديو)

عبّر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم السبت، عن دعمه للقضية الفلسطينية، في الوقت الذي يواجه فيه سكان قطاع غزة حصارًا شاملا وقصفًا عنيفا من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر رامافوزا مقطع فيديو عبر حسابه على منصة إكس ظهر فيه مرتديا الكوفية الفلسطينية وحمل علم دولة فلسطين، الذي أرفقه بعبارة “نتعهد بالتضامن مع شعب فلسطين. فلسطين حرة”.

وأضاف رامافوزا قائلا “نشارك في هذه الوقفة التضامنية ضد الهجوم الشنيع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل من أجل فتح معابر إنسانية لتقديم الإسعافات والغذاء لأبناء هذه الشعب المحاصر منذ75 عاما”.

وتابع أن “الحكومة الإسرائيلية الحالية اختارت التمادي في ممارسة نظام الأبارتايد (الفصل العنصري) ضد أبناء الشعب الفلسطيني وهذا من شانه أن يفتح المنطقة على مزيد من الحروب والدماء”.

ANC NEC members are dressed in black and wearing the Palestinian keffiyeh to affirm the ANC's long standing and unwavering support for the Palestine Cause, a two state solution and lasting peace in the Middle East. #ANCNEC #FreePalistine pic.twitter.com/VFdfCgQHON

— African National Congress (@MYANC) October 14, 2023