اليونيسيف: مقتل 500 طفل في غزة وإصابة 1600 آخرين خلال أسبوع

أعلن مسؤول في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) مقتل 500 طفل في غزة وإصابة 1600 آخرين منذ اندلاع الأحداث في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال مسؤول الإعلام في مكتب اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سليم عويس في تصريحات لموقع (أخبار الأمم المتحدة) إن عدد القتلى من الأطفال في غزة حتى الآن يبلغ 500 طفل، والإصابات 1600، مشيرا إلى أن هذه الأعداد في ازدياد.

طلب الماء عبر الهاتف.. الدفاع المدني الفلسطيني يوصل الماء لأحد المحاصرين تحت الأنقاض#الجزيرة_مباشر | #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/9oOjngSKvq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 14, 2023

ووفق إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة فإن عدد القتلى وصل مساء أمس الجمعة إلى 1900 فلسطيني بينهم 614 طفلا و370 امرأة، ووصل عدد الجرحى إلى نحو 7 آلاف و696 جريحا.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع في قطاع غزة صعب جدا، وأنه سيكون كارثيا إذا استمر على ما هو عليه حيث ستنجم عنه كارثة إنسانية، في ظل العنف المتواصل منذ أيام.

وقال إن التأثير في العائلات والأطفال لا يتمثل فقط في الوفيات والإصابات، وإنما أيضا في التأثير النفسي، وأكد أن خطر تعرض الأطفال للأمراض يزداد بشدة بسبب تضرر شبكات المياه والصرف الصحي.

وتشن إسرائيل عدوانا واسعا على غزة عقب عملية طوفان الأقصى، حيث تهاجم بالطائرات ومختلف الأسلحة العديد من المناطق في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 2006.

ارتفاع عدد ضحايا القصف

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مساء أمس الجمعة، أن حصيلة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة ارتفعت إلى 1900 قتيل.

وقالت الوزارة في بيان إن الضربات المتواصلة أدت إلى “ارتفاع عدد الشهداء إلى 1900 بينهم 614 طفلا و370 سيدة”.

وذكرت في بيانها أن نحو 7 آلاف و696 شخصا أصيبوا خلال 6 أيام من القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة، الذي راح ضحيته المئات وأصيب الآلاف ودمرت منازل.





يأتي ذلك وسط تحذيرات محلية وأممية، من كارثة في غزة جراء انهيار النظام الصحي، حيث قات منظمة الصحة العالمية، إن التحديات على أرض الواقع تنذر بكارثة حقيقية في غزة.

وحذر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط من وقوع كارثة حقيقية في غزة بالنظر إلى التحديات الكثيرة التي قال إنها تواجه عمل الطواقم الطبية على الأرض.