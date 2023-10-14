بسبب نقص الوقود.. مستشفيات غزة مهددة بالإغلاق وتحذيرات من كارثة إنسانية (فيديو)

قال مدير مستشفى العودة بغزة، الدكتور أحمد مهنا، إن المستشفى يعمل بالمولدات الكهربائية، وإن رصيد الوقود لا يكفيه لأكثر من 3 أيام.

وأضاف في تصريحات للجزيرة مباشر “هذا الأمر ينطبق على سائر المستشفيات في قطاع غزة بنسب متفاوتة، وأغلب المستشفيات مهددة بالإغلاق خلال 6 أيام نظرا للنقص الحاد في إمدادات السولار”.

وأوضح “إذا توقفت المستشفيات في غزة عن تقديم خدماتها فسنكون أمام كارثة إنسانية”، مطالبا بفتح ممرات آمنة بشكل عاجل لتقديم المساعدات الطبية اللازمة.

وتابع “الاحتلال يرتكب مجازر جماعية ويهدف إلى إسقاط أكبر عدد ممكن من الضحايا، ونطالب المؤسسات الأممية بأن تضع حدا لهذا الحجم الكبير من العنف المفرط تجاه أبناء شعبنا”.

وفي سياق متصل قال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل، لوكالة الأناضول، إن عددا كبيرا من الأحياء والشهداء لا يزالون تحت الأنقاض بسبب القصف المتواصل للقطاع، مشيرا إلى أن 90% من القصف الإسرائيلي تستهدف منازل مأهولة بالمدنيين، مشيرا إلى أن الطواقم تعمل في ظل نقص حاد في الإمكانات الطبية والإغاثية.

ولليوم الثامن على التوالي يواجه قطاع غزة هجمات مكثفة من الطائرات والمدفعية والزوارق الحربية.