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جون بولتون: إسرائيل لا تخوض حربا ضد غزة وإنما ضد حماس (فيديو)

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14/10/2023-|آخر تحديث: 14/10/202303:01 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق جون بولتون إنه “لا يصدق أيا من البيانات التي تصدر حركة حماس” متهما إياها بأنه “مسؤولة عن قتل المدنيين” في إسرائيل.

وأضاف بولتون في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، أن “الحرب التي تخوضها إسرائيل ليست ضد غزة وإنما ضد حماس”. مضيفا أن هناك “اتفاقا مشتركا بين الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية على ضرورة تقليل الأضرار البشرية في هذه الحرب قدر الإمكان”.

واعتبر بولتون أن “حماس نفذت هجوما بربريا وأنه من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها”. مضيفا أن الحركة “عرضت الفلسطينيين في قطاع غزة للخطر عبر تخزين الذخائر والصواريخ في المساجد والمشافي”.على حد قوله.

وقال إن حماس قتلت 1200 “مدنيا” إسرائيليا بينهم 27 أمريكيا.

وأوضح أن إسرائيل لا تتحمل مسؤولية سجن نحو مليوني فلسطيني في القطاع وإنهم لم يكونوا طوال الـ 17 سنة الماضية في أحسن حال تحت سلطة الحركة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إنه تأكد من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرا في قطاع غزة.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل نحو 1300 شخص وإصابة أكثر من 3300 خلال “طوفان الأقصى”. وقال الجيش الإسرائيلي إن 258 من ضباطه وجنوده قتلوا خلال العملية.

المصدر : الجزيرة مباشر