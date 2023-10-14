جون بولتون: إسرائيل لا تخوض حربا ضد غزة وإنما ضد حماس (فيديو)

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق جون بولتون إنه “لا يصدق أيا من البيانات التي تصدر حركة حماس” متهما إياها بأنه “مسؤولة عن قتل المدنيين” في إسرائيل.

وأضاف بولتون في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، أن “الحرب التي تخوضها إسرائيل ليست ضد غزة وإنما ضد حماس”. مضيفا أن هناك “اتفاقا مشتركا بين الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية على ضرورة تقليل الأضرار البشرية في هذه الحرب قدر الإمكان”.

واعتبر بولتون أن “حماس نفذت هجوما بربريا وأنه من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها”. مضيفا أن الحركة “عرضت الفلسطينيين في قطاع غزة للخطر عبر تخزين الذخائر والصواريخ في المساجد والمشافي”.على حد قوله.

وقال إن حماس قتلت 1200 “مدنيا” إسرائيليا بينهم 27 أمريكيا.

طائرات الاحتلال تقـ ـصـ ـف شارعًا مكتظا بالأطفال والمصابين وطواقم الإسعاف #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/8PcVvdVzGL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 13, 2023

وأوضح أن إسرائيل لا تتحمل مسؤولية سجن نحو مليوني فلسطيني في القطاع وإنهم لم يكونوا طوال الـ 17 سنة الماضية في أحسن حال تحت سلطة الحركة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إنه تأكد من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرا في قطاع غزة.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل نحو 1300 شخص وإصابة أكثر من 3300 خلال “طوفان الأقصى”. وقال الجيش الإسرائيلي إن 258 من ضباطه وجنوده قتلوا خلال العملية.