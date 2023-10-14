شهداء وجرحى بمجزرة جديدة في دير البلح بالقصف الإسرائيلي المتواصل على غزة (فيديو)

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون ظهر اليوم السبت في دير البلح وسط قطاع غزة، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي بالطائرات لمنطقة سكنية، في مجزرة جديدة في حق الفلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، استشهاد 2215 مواطنا بينهم 724 طفلا و458 امرأة، وإصابة 8714 آخرين بجروح بينهم 2450 طفلا و1536 امرأة.

وشنّ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على كافة مناطق قطاع غزة من شمالها إلى وسطها وإلى جنوبها، استهدفت منازل المواطنين ومحيط بعض المستشفيات، وأبراجا سكنية.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، اليوم السبت، لليوم الثامن على التوالي؛ ما أسفر عن استشهاد 2215 مواطنا وإصابة 8714 آخرين.

واضطرت إدارة مستشفى شهداء الأقصى في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة إلى استخدام ثلاجات الأغذية لحفظ جثث الموتى، وذلك بعد امتلاء ثلاجات المستشفى بجثث الشهداء.

مجزرة دير البلح

وأشارت حركة حماس في بيان اليوم إلى المجزرة الإسرائيلية في دير البلح، وقالت إن “مجزرة دير البلح إرهاب صهيوني، لن يزيد شعبنا إلا إصرارًا على الصمود والثبات حتى النصر على هذا العدو الفاشي”.

وقالت في البيان “مجزرة جديدة ينفّذها جيش الاحتلال في دير البلح، ظهر اليوم، وسط قطاع غزة، خلّفت عشرات الشهداء من المدنيين، جلّهم من الأطفال والنساء”.

وذكرت حماس في بيانها أن ذلك يأتي ضمن “حرب الإبادة المستمرة التي يشنّها ضدّ شعبنا الفلسطيني أمام مرأى ومسمع العالم أجمع؛ بهدف ترويعه وإجباره على الخروج من أرضه”.

وقال البيان “نؤكّد في حركة حماس أنَّ هذا الإجرام والعدوان الصهيوني لن يرهب شعبنا وصمود مقاومته، وسنبقى على هذه الأرض متمسكين بحقوقنا المشروعة، مدافعين عن وجودنا وقضيتنا ومقدّساتنا، مهما كانت التضحيات”.