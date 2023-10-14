صواريخ القسام تُجبر رئيس إسرائيل على الاختباء تحت الأرض (فيديو)

أظهرت صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وهما يهرعان إلى ملجأ في تل أبيب بسبب صواريخ المقاومة.

وكانت أورسولا فون دير لايين قد قالت الجمعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن أوروبا تقف “إلى جانب” إسرائيل التي “تملك حق الدفاع عن نفسها” في مواجهة “الفظائع التي ارتكبتها حماس”.

ودوت صفارات الإنذار في مدينة تل أبيب، بعد أن أعلنت كتائب القسام رشقة صاروخية اتجاه المدينة.

وفجر السبت، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردًّا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، وواصل شنّ غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي مستمر منذ 2006.