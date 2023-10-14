“قصفوا علينا وإحنا نايمين”.. أم فلسطينية تبكي استشهاد ابنها الوحيد البالغ من العمر عاما واحدا (فيديو)

قالت المواطنة الفلسطينية سمر أبو العمرين إنها فقدت طفلها البالغ من العمر عاما واحدا، جراء قصف جيش الاحتلال منزلهم دون تحذير ولا سابق إنذار، مما تسبب في استشهاد ابنها الوحيد وإصابتها هي وبناتها بجروح خطيرة.

وأضافت “ابني الصغير كان في حضني وراح مني. حسبي الله ونعم الوكيل”.

وتابعت باكية “قتلوا ابني في حضني”.

ووصفت ابنتها وسام مشاهد القصف على غزة قائلة “كنا نايمين وضربونا، وصلنا على المستشفى وأنا لسه نايمة، والله يرحمه أخويا الصغير، والله لسه ما صار عمره سنة، كنا لسه بنحوش له عشان نشتري له هدية في عيد ميلاده، الله يرحمك يا أخويا يا حبيبي”.

وأضافت ابنتها الأخرى ازدهار “كنا نايمين وهما قصفوا علينا، صحينا على صوت القصف، لقينا نصف أخواتي في المستشفى، وأخويا توفى الله يرحمه”.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، السبت، لليوم الثامن على التوالي.

وأظهرت لقطات تلفزيونية استهداف طائرات الجيش الإسرائيلي سيارات الإسعاف خلال نقلها جرحى بينهم أطفال، بينما تفاقم الوضع الإنساني جراء قطع إسرائيل الكهرباء والمياه عن القطاع المحاصر منذ العام 2007.

وحسب وزارة الصحة في غزة، فقد بلغ عدد الضحايا جراء عدوان الاحتلال على القطاع 2215 شهيدا و8714 جريحا. وفي الضفة الغربية، استُشهد 56 وأصيب أكثر من 1100.