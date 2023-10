مجموعة قانونية بريطانية تعلن نيتها مقاضاة مسؤولين في حكومة بريطانيا بتهمة التواطؤ في جرائم حرب بغزة (شاهد)

أعلن “المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين” عن نيته مقاضاة مسؤولين في حكومة المملكة المتحدة بتهمة التواطؤ في جرائم حرب ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة.

وقال مدير المركز، الطيب علي، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، إنه “يمكن تحميل مسؤولين بريطانيين مسؤولية جنائية بشكل فردي عن المساعدة على ارتكاب جرائم حرب في غزة”.

وأضاف “تم تسليم إشعار رسمي إلى وحدة جرائم الحرب في سكوتلاند يارد وطلبت أدلة تتعلق بجرائم الحرب في المنطقة، كما تم إشعار رئيس الوزراء البريطاني بنيتنا مقاضاة مسؤولين حكوميين لدورهم في تقديم دعم عسكري واقتصادي وسياسي لإسرائيل”.

وأوضح أن “مطالبة إسرائيل لأكثر من مليون شخص بمغادرة منازلهم شمال غزة على الفور والانتقال جنوبا، قد يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”، مؤكدا أن “حصار غزة وتقييد وصول الكهرباء والغذاء والماء إليها، يعد عقوبة جماعية وجريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف”.

ICJP warns Prime Minister of intention to prosecute UK government officials for complicity in war crimes in Gaza.

وأعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت، أن أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة دمرت، بعد أسبوع من القصف الإسرائيلي المركز على القطاع.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن “5544 وحدة سكنية” في هذه المباني دمرت، كما أصيب حوالي 3750 وحدة أخرى بأضرار جسيمة إلى حد لم تعد معه قابلة للسكن.

After the Israeli Government's evacuation order, tens of thousands of Palestinians have fled northern #Gaza.

The humanitarian crisis intensifies with a prolonged electricity blackout, threatening essential services and increasing hunger.

Latest update: https://t.co/2ODGJamZLp pic.twitter.com/rmA1ojIyBo

— UN Humanitarian (@UNOCHA) October 14, 2023