مجموعة قانونية بريطانية تعلن نيتها مقاضاة مسؤولين في حكومة بريطانيا بتهمة التواطؤ في جرائم حرب بغزة (شاهد)

أعلن “المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين” عن نيته مقاضاة مسؤولين في حكومة المملكة المتحدة بتهمة التواطؤ في جرائم حرب ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة.

وقال مدير المركز، الطيب علي، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، إنه “يمكن تحميل مسؤولين بريطانيين مسؤولية جنائية بشكل فردي عن المساعدة على ارتكاب جرائم حرب في غزة”.

وأضاف “تم تسليم إشعار رسمي إلى وحدة جرائم الحرب في سكوتلاند يارد وطلبت أدلة تتعلق بجرائم الحرب في المنطقة، كما تم إشعار رئيس الوزراء البريطاني بنيتنا مقاضاة مسؤولين حكوميين لدورهم في تقديم دعم عسكري واقتصادي وسياسي لإسرائيل”.

وأوضح أن “مطالبة إسرائيل لأكثر من مليون شخص بمغادرة منازلهم شمال غزة على الفور والانتقال جنوبا، قد يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”، مؤكدا أن “حصار غزة وتقييد وصول الكهرباء والغذاء والماء إليها، يعد عقوبة جماعية وجريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف”.

🚨BREAKING🚨 ICJP warns Prime Minister of intention to prosecute UK government officials for complicity in war crimes in Gaza. Full details below⬇️ https://t.co/tNZtvEgrSb — ICJP (@ICJPalestine) October 14, 2023

وأعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت، أن أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة دمرت، بعد أسبوع من القصف الإسرائيلي المركز على القطاع.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن “5544 وحدة سكنية” في هذه المباني دمرت، كما أصيب حوالي 3750 وحدة أخرى بأضرار جسيمة إلى حد لم تعد معه قابلة للسكن.

After the Israeli Government's evacuation order, tens of thousands of Palestinians have fled northern #Gaza. The humanitarian crisis intensifies with a prolonged electricity blackout, threatening essential services and increasing hunger. Latest update: https://t.co/2ODGJamZLp pic.twitter.com/rmA1ojIyBo — UN Humanitarian (@UNOCHA) October 14, 2023

وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أعداد الشهداء ارتفعت إلى 2215 والإصابات إلى 8714 في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي.

وترصد الأمم المتحدة عدد النازحين من منازلهم داخل قطاع غزة، حيث تم تسجيل أكثر من 423 ألف نازح حتى نهاية يوم الخميس.

وأمهلت إسرائيل الجمعة نحو 1.1 مليون شخص في شمال القطاع 24 ساعة لإخلاء المنطقة سريعا والتوجه إلى الجنوب، قبل هجوم بري متوقع.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن معظم الناس في قطاع غزة لا يحصلون الآن على مياه صالحة للشرب و”كملاذ أخير، يستهلك الناس المياه المالحة من الآبار الزراعية، مما يثير مخاوف جدية بشأن انتشار الأمراض المنقولة بالمياه”.

وأضاف أنه منذ بدء القصف، أضرت الغارات الجوية بستّ آبار مياه وثلاث محطات لضخ المياه وخزان مياه ومحطة لتحلية المياه تخدم أكثر من 1.1 مليون شخص، وأن الانقطاع الكامل للكهرباء دفع خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي الأساسية إلى “حافة الانهيار” وفاقم انعدام الأمن الغذائي.