مذيعة “سي إن إن” تعتذر عن بث خبر بشأن مزاعم قطع حماس لرؤوس الأطفال (فيديو)

اعتذرت مذيعة ومراسلة قناة “سي إن إن” الأمريكية سارة سايدنر عن خبر بثته خلال تغطيتها للأحداث في غزة وإسرائيل، الخميس، نقلت فيه عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مقاتلي حركة حماس قاموا بقطع رؤوس الأطفال خلال اقتحامهم لمستوطنة “كفار عزة” في غلاف غزة.

وكتبت سارة سايدنر في تغريدة على حسابها على موقع إكس “كان يجب أن أكون أكثر حذرا بشأن ترديد ما ذكره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن مزاعم قطع حماس لرؤوس الأطفال”.

Yesterday the Israeli Prime Minister's office said that it had confirmed Hamas beheaded babies & children while we were live on the air. The Israeli government now says today it CANNOT confirm babies were beheaded. I needed to be more careful with my words and I am sorry. https://t.co/Yrc68znS1S

— Sara Sidner (@sarasidnerCNN) October 12, 2023