“مسألة حياة أو موت”.. الأونروا تحذر: أكثر من مليونين في غزة يواجهون خطر نفاد المياه

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة يواجهون خطر نفاد المياه، في ظل الحصار الإسرائيلي المطبق.

وجاء في بيان للمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، اليوم السبت، أن عدم السماح بإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة منذ أسبوع، مؤكدا أنها أصبحت مسألة حياة أو موت، ونادى بضرورة تسليم الوقود إلى غزة لتوفير المياه لمليوني فلسطيني في القطاع.

وأوضح لازاريني في حديثه، أن قطاع غزة يعاني من نفاد المياه النظيفة، بعد توقف محطة المياه وشبكات المياه العامة عن العمل، وقال إن الناس يضطرون إلى استخدام المياه الملوثة من الآبار.

وقال إن ذلك يزيد من خطر الإصابة بالأمراض، مؤكدا ضرورة إيصال الوقود إلى غزة، لأنه الطريقة الوحيدة لتزويد الناس بمياه الشرب الآمنة، وقال “نحن بحاجة ماسة إلى إيصال الوقود إلى غزة”.

وأضاف المفوض العام للأونروا “إذا لم يتم ذلك، سيبدأ الناس في الموت بسبب الجفاف الشديد، بما في ذلك الأطفال وكبار السن والنساء”، ودعا إلى الرفع الفوري للحصار المفروض على المساعدات الإنسانية.

محطات تزويد المياه خارج الخدمة

يأتي ذلك في وقت قال فيه رئيس سلطة المياه مازن غنيم، إن جميع محطات التزويد بمياه الشرب في قطاع غزة أصبحت خارج الخدمة بعد التوقف الكلي لآخر محطة تحلية، نتيجة استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن بيان للمسؤول الفلسطيني اليوم السبت، أن وادي غزة أصبح منطقة غير آمنة صحيا، نتيجة توقف جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحويل المياه العادمة إلى مجرى الوادي.

ولليوم الثامن على التوالي، يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأدت إلى مقتل مئات من الفلسطينيين بينهم العديد من الأطفال والنساء.