مظاهرات حاشدة في عواصم غربية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني (فيديو)

تتواصل المظاهرات والوقفات الشعبية، تضامنا مع أهل غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم الثامن على التوالي.

وخرج العديد من المتظاهرين إلى شوارع عدد من العواصم الغربية، حاملين لافتات تطالب بوقف حمام الدم الفلسطيني في قطاع غزة، وإسقاط حكومة الاحتلال.

ووسط هذه المناصرة الدولية، انطلقت مظاهرة حاشدة في لندن بدأت من أمام مبنى هيئة الإذاعة البريطانية، متجهة وسط الهتافات إلى مبنى الحكومة.

وقالت إحدى المشاركات في المظاهرة “في الوقت الذي تهدد فيه حكومة المملكة المتحدة بقمع الناشطين والمتظاهرين المؤيدين لفلسطين، خرجنا لدعم غزة والمطالبة بوقف القصف الإسرائيلي والحصار على القطاع”.

Absolutely unprecedented: Even as the UK government threatens to crack down on pro-Palestine activists and protesters, the masses come out in support of Palestine🇵🇸 on the streets of London amid Israel’s bombardment and siege of Gaza https://t.co/wiX1lU2EYS pic.twitter.com/WKUhYjJWPj — Going Underground (@GUnderground_TV) October 14, 2023

وفي وسط نيويورك، تظاهر الآلاف للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتنديد بدعم الولايات المتحدة لإسرائيل، معبرين عن مخاوفهم من وقوع مجازر في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة ضد المدنيين في غزة.

At Washington Post — “complicit in genocide” — “End the bias, end the lies, rise up for Palestine”. pic.twitter.com/ruPA7G6QJQ — Sam Husseini (@samhusseini) October 14, 2023

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية في شارع برودواي قرب “تايمز سكوير”، ومعظمهم شبان من خلفيات متنوعة، متوشحين الكوفية، داعين إلى تحرير فلسطين، ومتهمين إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وفي ميدان ستيفانس بلاتز وسط العاصمة النمساوية فيينا، احتشد المئات من المتظاهرين رافعين الأعلام الفلسطينية، ومرددين هتاف “الحرية لفلسطين”، وسط حشود أمنية أحاطت بهم.

وأصدرت الشرطة النمساوية بيانا بحظر المظاهرة بعد إعادة تقييمها للموقف، مشيرة إلى أنها ستؤثر في الأمن العام وتُعرّض المصالح العامة للخطر، مع توقعات بحدوث اشتباكات عنيفة، على حد وصفها.

وفي العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، تظاهر المئات من الشباب من أصول عربية وإسلامية ضد ما يحدث في غزة، مطالبين بدعم الشعب الفلسطيني الصامد في وجه الصواريخ الإسرائيلية.

وتأتي هذه الوقفات التضامنية بعد أن دعت المقاومة الفلسطينية، أمس الجمعة، إلى النفير العام والمتواصل تأييدا لحق الفلسطينيين في مجابهة الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع استمرار عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها فصائل المقاومة فجر السبت الماضي، ردا على اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على الشعب الفلسطيني ومقدساته.