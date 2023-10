مظاهرات حاشدة في عواصم غربية لشجب العدوان الإسرائيلي على غزة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني (فيديو)

تتواصل المظاهرات والوقفات الشعبية، تضامنا مع أهل غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم الثامن على التوالي.

وخرج العديد من المتظاهرين إلى شوارع عدد من العواصم الغربية، حاملين لافتات تطالب بوقف حمام الدم الفلسطيني في قطاع غزة، وإسقاط حكومة الاحتلال.

ووسط هذه المناصرة الدولية، انطلقت مظاهرة حاشدة في لندن بدأت من أمام مبنى هيئة الإذاعة البريطانية، متجهة وسط الهتافات إلى مبنى الحكومة.

وقالت إحدى المشاركات في المظاهرة “في الوقت الذي تهدد فيه حكومة المملكة المتحدة بقمع الناشطين والمتظاهرين المؤيدين لفلسطين، خرجنا لدعم غزة والمطالبة بوقف القصف الإسرائيلي والحصار على القطاع”.

Absolutely unprecedented: Even as the UK government threatens to crack down on pro-Palestine activists and protesters, the masses come out in support of Palestine🇵🇸 on the streets of London amid Israel’s bombardment and siege of Gaza https://t.co/wiX1lU2EYS pic.twitter.com/WKUhYjJWPj

— Going Underground (@GUnderground_TV) October 14, 2023