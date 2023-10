والدة زوجة رئيس الوزراء الأسكتلندي تطلق نداء استغاثة من غزة (فيديو)

نشر رئيس الوزراء الأسكتلندي حمزة يوسف، الجمعة، مقطع فيديو سجلته والدة زوجته من غزة وبدت فيه وهي تبكي وتستنكر دعوة إسرائيل لسكان شمال غزة لإخلاء منازلهم.

وكتب يوسف على منصة اكس “ها هي إليزابيث النكلة. هي والدة زوجتي.. على غرار غالبية سكان غزة لا علاقة لها بحماس. لقد طلب منها مغادرة غزة، لكن مثل بقية السكان، هي عالقة وليس لها أي مكان تتوجه إليه”.

وقالت إليزابيث في الشريط الذي نشر في أوج العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: “سيكون هذا هو الفيديو الأخير لي”.

وأضافت الممرضة المتقاعدة: “مليون شخص بدون طعام ولا ماء، و(الجيش الاسرائيلي) يقصفهم.. أين سنضعهم؟.. أين الإنسانية؟”.

This is Elizabeth El-Nakla. She is my mother-in-law. A retired nurse from Dundee, Scotland. She, like the vast majority of people in Gaza, has nothing to do with Hamas. She has been told to leave Gaza but, like the rest of the population, is trapped with nowhere to go. pic.twitter.com/D3ZUtnEmyO

— Humza Yousaf (@HumzaYousaf) October 13, 2023