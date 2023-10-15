“الحال يرثى لها”.. نداء استغاثة من مستشفى الأقصى في غزة بعد تكدس عشرات الجثث على الأرض (فيديو)

وجّه ياسر خطاب مدير مغسلة الموتى، في مستشفى شهداء الأقصى بقطاع غزة، نداء استغاثة بعد عجزهم عن استقبال جثث الشهداء.

وقال إن مستشفى الأقصى في حالة انهيار تام، وإن ثلاجات الموتى بالداخل وثلاجات الآيس كريم مملوءة بالكامل بالجثث.

وأضاف أن “36 جثة ملقاة على الأرض في هذا المساء والجو ماطر وستبقى إلى الغد. الحال يرثى لها”.

ولليوم التاسع على التوالي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة، ما أدى إلى استشهاد 2450 فلسطينيًا، وأصاب 9200 آخرين، بحسب وزارة الصحة.

ويعاني سكان غزة، وهم نحو 2.2 مليون فلسطيني، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.