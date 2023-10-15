المدير التنفيذي لفضائية الأقصى: الحكومة الفرنسية وراء قرار حجب قناتنا (فيديو)

قال المدير التنفيذي لقناة الأقصى الفضائية وسام عفيفة، إن قرار حجب القناة من على القمر الصناعي “أوتيل سات” تم بإيعاز مباشر من الحكومة الفرنسية.

وأضاف عفيفة في لقاء مع الجزيرة مباشر، اليوم الأحد، أن إدارة القناة والشركة الوسيطة تعرضتا منذ أيام لضغوط قوية ومباشرة من الإدارة الفرنسية بهدف حجب قناة الأقصى ووقف شارتها.

وتابع عفيفة أنه بالرغم من المحاولات التي قامت بها إدارة القناة لتجميد القرار، فإن الشركة الفرنسية المسؤولة عن القمر الصناعي أوتيل سات قامت بحجب شارة القناة عن القمر ووقف بثها، استجابة لضغوط الحكومة الفرنسية وخضوعا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح المدير التنفيذي لقناة الأقصى الفضائية أن “ما نتعرض له هو جزء من محاولة استهداف الصحفيين الفلسطينيين ومحاولة صريحة لاستكمال حلقة اتهام المقاومة وتغييب الشهود عن كشف الحقيقة”.

وقال إن القناة كانت مستهدفة في جميع الحروب الإسرائيلية السابقة على قطاع غزة، لكن الضغط هذه المرة كان قويا لأن الحكومة الإسرائيلية تريد أن تواصل عملية التضليل الممنهجة وتغييب الشهود.

وأضاف أن النجاح الذي حققته عملية “طوفان الأقصى” والمواكبة الإعلامية التي قامت بها قناة الأقصى كانت هي السبب وراء ضغط الحكومة الإسرائيلية على نظيرتها الفرنسية لاتخاذ هذا القرار.

وقالت الوكالة الدولية لحماية الصحفيين إنه منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة، قتل11 صحفيا من بينهم 9 فلسطينيين ولبناني وإسرائيلي.