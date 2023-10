“بدنا هدنة”.. أطفال غزة يوجهون رسالة للعالم من مراكز الإيواء (فيديو)

بث صحفيون وناشطون فلسطينيون على “إنستغرام” مقاطع “فيديو” لعدد من أطفال غزة النازحين داخل مراكز الإيواء.

وعبر “فيديوهات” متعددة من داخل مدارس غزة التي تم تحويلها لمراكز إيواء، احتشد المئات من أطفال غزة بمعية أسرهم وذويهم من أجل إرسال رسالة واضحة للعالم يطالبون فيها بوقف العدوان ومنع طيران جيش الاحتلال من إرسال مزيد من الصواريخ على بلداتهم وبيوتهم.

وتضمن أحد “الفيديوهات” المنشورة طلبًا مباشرًا لأحد الأطفال يقول فيه “بدنا هدنة. بدنا هدنة”، ليرد عليه طفل آخر “بدنا حماية”.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” إن هناك حاجة إلى وقف إنساني عاجل لإطلاق النار، للوصول إلى الأطفال في قطاع غزة المحاصر.

ووصفت “يونيسف”، اليوم الأحد، الوضع في غزة بـ”الكارثي”.

“There is no clean drinking water, no sufficient food, and no bathrooms.”

Time is running out for children in Gaza. UNICEF is continuing to respond to their critical needs but access is becoming increasingly difficult and dangerous. pic.twitter.com/aludnWyuhc

— UNICEF (@UNICEF) October 14, 2023