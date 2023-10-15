سفير فلسطيني: الدول الأوروبية تعتبر إسرائيل خط الدفاع المتقدم عنها وحذرناها من نكبة ثانية (فيديو)

كشف سفير فلسطين المناوب لدى الاتحاد الأوروبي عادل عطية أن الوفد الدبلوماسي الفلسطيني لدى دول الاتحاد حذر المسؤوليين الأوروبيين من أن هدف إسرائيل من الحرب الدائرة في غزة هو “ارتكاب نكبة ثانية وتهجير الفلسطينيين لمصر”.

وقال عطية في لقاء مع الجزيرة مباشر، مساء السبت، إن موقف دول الاتحاد الأوروبي المنحاز كليا لدولة الاحتلال “مثير للاستياء”، موضحا أن هذه الدول تعتبر “إسرائيل خط الدفاع المتقدم عن أوروبا”.

وأضاف أن هناك تناقضا واضحا وازدواجية في الموقف الأوروبي تجاه القضة الفلسطينية.

وقال الدبلوماسي الفلسطيني إن دول الاتحاد تُجاهر بدعمها لإسرائيل على حساب الحقوق الفلسطينية المعترف بها دوليا، وفي نفس الوقت تدعم حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وفق حدود 1967 مع ضمان حق عودة اللاجئين.

وأضاف أن هذا التناقض يشكل مصدر إحراج سياسي وأخلاقي لدول الاتحاد، ويدفعها لإعادة النظر في موقفها من الفلسطينيين وفق مقتضيات القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

واستطرد الدبلوماسي الفلسطيني قائلا إنه تم مؤخرا رصد لهجة جديدة من جانب دول الاتحاد الأوروبي بشأن أهمية احترام القانون الإنساني.

وتابع أن المطلوب الآني يتحدد في “وقف إطلاق النار في بشكل فوري وتوفير الممرات الآمنة لسكان القطاع”.

وكان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل قد صرح في وقت سابق عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد بأن “الأغلبية الساحقة من دول الاتحاد رفضت وقف المساعدات التنموية للسلطة الفلسطينية”.

وبشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة والحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي عليه قال بوريل “إن قطع المياه والكهرباء والطعام عن الكثير من المدنيين في غزة مخالف للقانون الدولي، وإنه يجب الامتثال للقانون الإنساني الدولي”.