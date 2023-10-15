شرقا وغربا.. مسيرات تضامنية حول العالم تطالب بوقف الحرب ضد المدنيين في غزة (فيديو)

شهدت العديد من العواصم الدولية شرقا وغربا مظاهرات حاشدة رفعت فيها أعلام فلسطين ودعا فيها المشاركون لوقف الحرب ضد المدنيين العزل في قطاع غزة.

طوكيو

ومن أقصى الشرق العالمي، نظمت جمعيات يابانية في مقدمتها حركة مقاطعة إسرائيل في طوكيو مظاهرة شارك فيها العشرات من اليابانيين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية في العاصمة اليابانية دعما لفلسطين ورفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد المشاركون رفضهم “الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي يقوم بها جيش الاحتلال من استهداف المدنيين والبنايات السكنية وقطع كل خطوط الحياة من مياه وكهرباء ووقود، فضلا عن تهديد المنظمات الإغاثية”.

وعبر المشاركون عن رفضهم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي تسبب في سقوط آلاف الضحايا ما بين شهداء وجرحى.

برلين

ووسط إجراء أمينة مشددة، خرج الآلاف في مسيرة حاشدة جابت أكبر شوارع العاصمة الألمانية برلين.

وعبَّر المشاركون في المظاهرة عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعملية تطهير عرقي، ومحاولة لتصفية قضيته من قِبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

كما ردَّد المشاركون الهتافات المؤيدة للشعب الفلسطيني، مطالبين المجتمع الدولي بتبني المواقف التي تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية.





مدريد

وفي العاصمة الإسبانية مدريد تظاهر الآلاف من أبناء الجاليات العربية والفلسطينية إلى جانب أعضاء أحزاب سياسية إسبانية الداعمة للقضية الفلسطينية تنديدا بالحرب والعدوان الإسرائيلي على غزة.

وقام المتظاهرون بمسيرة شعبية باتجاه أكبر ساحة في العاصمة أو “بلازا مايور” رفعوا خلالها شعارات تطالب بالعدالة الدولية ونصرة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.





أمستردام

وفي العاصمة الهولندية أمستردام خرج المئات من المتضامنين مع فلسطين ومؤيديها إلى جانب أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية في مظاهرة حاشدة تضامناً مع غزة.

وخلال مهرجان خطابي نظم بالمناسبة، طالب عدد من النشطاء السياسين والحقوقيين الهولنديين دول الغرب بالتدخل الفوري لوقف الحصار الذي يعاني منه سكان غزة.

وهتف الحاضرون لحرية فلسطين ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية داعين إلى السلام.

مالمو

وفي مدينة مالمو السويدية نظم المئات من أفراد الجالية العربية إلى جانب عدد من المواطنين السويديين وقفة تضامنة تم خلالها إدانة الهدمة العسكرية على غزة .

وأوضح أحد المتدخلين أن الغرب يدعم إسرائيل بصورة علنية على حساب بالدم الفلسطيني وأن قادته لا يتحدثون أو يلوحون بالتدخل إلا حين يرد الفلسطينيون على العدوان الإسرائيلي..

وكان مارتن غريفيث مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أكد أمس السبت أن الوضع الإنساني في غزة أصبح “لا يحتمل”، مطالبا بحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية.

وأضاف أنه لا توجد كهرباء أو مياه أو وقود في غزة وأن الغذاء يتناقص بشكل خطير.

وحث غريفيث جميع الدول التي تتمتع بنفوذ على استخدامه لضمان احترام قواعد الحرب وتجنب المزيد من التصعيد. وأردف قائلًا إن تصرفات وتصريحات مقاتلي حركة حماس وإسرائيل في الأيام القليلة الماضية “مثيرة للقلق للغاية وغير مقبولة”.