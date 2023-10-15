عضو المكتب السياسي لحماس للجزيرة مباشر: أعددنا للاحتلال أضعاف ما وجده في حروبه السابقة على غزة (فيديو)

قال عضو المكتب السياسي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحية إن الغارات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأحياء المدنية في قطاع غزة “دليل على سلوكه الإجرامي”، وإن “المقاومة لا يخيفها التهديد والشعب الفلسطيني لن يقبل بالتهجير”.

وأضاف الحية في لقاء مع الجزيرة مباشر، مساء السبت، أن “العملية البطولية التي نفذتها كتائب عز الدين القسام السبت الماضي في غلاف غزة تشكل دليلا على قوة المقاومة وقدرتها على القيام بعمليات نوعية وجديدة ضد الجيش الإسرائيلي”، مؤكدا أنه “آن الأوان أن ينتهي الاحتلال “.

وتوعد الحية جيش الاحتلال الإسرائيلي، قائلا إن “فصائل المقاومة أعدت أضعاف ما وجدتموه في حروبكم السابقة على القطاع”.

وعلى الصعد الدبلوماسي أوضح عضو المكتب السياسي بحركة حماس، أن قيادة الحركة على تواصل مع العديد من الدول “لشرح موقف الحركة والحديث عن مطالب الفلسطينيين وعن سبب اندلاع المواجهة”.

وقال “نتطلع لمواقف عربية وإسلامية إضافية لنصرة الفلسطينيين. ونعي جيدا موقف بعض الدول الغربية التي قررت التواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي على حساب الدم الفلسطيني”.