فهمي هويدي: الشعب العربي لم يقل كلمته بعد ونجاح “طوفان الأقصى” دليل على أن المقاومة في المسار الصحيح (فيديو)

أوضح الكاتب والمفكر المصري فهمي هويدي أنه لم يندهش خلال متابعته للتطورات المتسارعة في غزة من التغطيات الغربية المنحازة إلى السردية الإسرائيلية، لكنه مصدوم من الإعلام الرسمي العربي الذي اختار الصمت إزاء ما يقع في القطاع من إبادة جماعية للفلسطينيين.

وقال هويدي خلال مشاركته في قناة الجزيرة مباشر، مساء السبت “إن غارات الطيران الإسرائيلي تستهدف المواطنين العرب والمسلمين، وإننا جميعا جزء من الضحايا”.

وأضاف أن “وقف التصعيد” هي الكلمة الفضفاضة الأكثر تداولا في جميع المؤسسات الإعلامية العربية الرسمية، مضيفا أنه يجب تسمية الأشياء بمسمياتها، والحديث عن ما يقع في غزة بوصفه مذبحة أو جريمة.

وشدَّد هويدي على أن “الشعب العربي ما زال فيه نبض ولم يقل كلمته بعد، ويجب أن نحترم موقفه، وننتظر ما ستتمخض عنه مجريات الأحداث المقبلة”.

وقال “المقاومة حق يجب الدفاع عنه، والشعب الفلسطيني كله يقاوم وليس حماس”، موضحا أن الشعب الفلسطيني في غزة ورام الله يمارس حقه في المقاومة مثلما فعل العديد من شعوب العالم في أوكرانيا وجنوب إفريقيا وفيتنام”.

وأضاف أن نجاح المقاومة في عملية طوفان الأقصى “دليل على أنها في المسار الصحيح لقطع الطريق أمام المخططات التي تريد تصفية القضية الفلسطينية”.