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بأبيات شعرية.. طفلة فلسطينية تدعو العرب والمسلمين إلى النفير لدعم أهل غزة (فيديو)

طفلة فلسطينية تنزح مع عائلتها في مستشفى الشفاء بغزة
16/10/2023-|آخر تحديث: 16/10/202309:51 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

عبّرت طفلة فلسطينية نازحة مع عائلتها بمجمع الشفاء الطبي في غزة عن حزنها جراء ما يجري حولها منذ اليوم الأول لبداية القصف على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقالت الطفلة لكاميرا الجزيرة مباشر، اليوم الاثنين، إنها وبقية الأطفال “تتقطع قلوبهم” عندما يشاهدون الشهداء والجرحى يتوافدون على المستشفى، حيث نزحت عشرات الأسر.

وتابعت الصغيرة أنها تخاف كثيرا في الليل من صوت القصف، وأنها تحضن أمها كلما شعرت بذلك.

وعبّرت الطفلة عن رغبتها في إلقاء قصيدة عبر الشاشة، قالت فيها “طفلة شعبي تنادي وتقول: أعيش بين ركام المنازل، أعيش بين صراخ الأرامل”.

وتابعت قصيدتها بحماس كبير “أعيش على قمة جبل العلا، لأصرخ وأقول لكل إنسان نبض قلبه لكنه غفل بالنسيان: عاشت الحرية، إلى كل إنسان أغلق أذنيه عن كل صوت عاش الصدمة، إلى كل ضمير حي، إلى كل أب وأخ: أين أنتم؟”.

وسألت الطفلة كل شاهد على ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة، قائلة “أين أنتم من صراخ الأرامل؟ أين أنتم من كل طفل قُتل؟ تعيشون تحت أنغام القذائف، ونعيش على صراخ البشر”.

وزادت “أحلامنا باتت خيالْ، لكن أحلامكم لا بد لها من الزوال، طالما تكرهون الخير لأمة عشقت الجهاد، ضحت بأبنائها ورفعت السلاح والعتاد”.

وخاطبت الطفلة العرب في قصيدتها قائلة “العرب والمسلمون، أفيقوا من نومكم إن كنتم نائمين، وإن كنتم صادقين فهبُّوا لنصرة أبناء الدين”.

المصدر : الجزيرة مباشر