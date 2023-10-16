بأبيات شعرية.. طفلة فلسطينية تدعو العرب والمسلمين إلى النفير لدعم أهل غزة (فيديو)

عبّرت طفلة فلسطينية نازحة مع عائلتها بمجمع الشفاء الطبي في غزة عن حزنها جراء ما يجري حولها منذ اليوم الأول لبداية القصف على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقالت الطفلة لكاميرا الجزيرة مباشر، اليوم الاثنين، إنها وبقية الأطفال “تتقطع قلوبهم” عندما يشاهدون الشهداء والجرحى يتوافدون على المستشفى، حيث نزحت عشرات الأسر.

وتابعت الصغيرة أنها تخاف كثيرا في الليل من صوت القصف، وأنها تحضن أمها كلما شعرت بذلك.

وعبّرت الطفلة عن رغبتها في إلقاء قصيدة عبر الشاشة، قالت فيها “طفلة شعبي تنادي وتقول: أعيش بين ركام المنازل، أعيش بين صراخ الأرامل”.

وتابعت قصيدتها بحماس كبير “أعيش على قمة جبل العلا، لأصرخ وأقول لكل إنسان نبض قلبه لكنه غفل بالنسيان: عاشت الحرية، إلى كل إنسان أغلق أذنيه عن كل صوت عاش الصدمة، إلى كل ضمير حي، إلى كل أب وأخ: أين أنتم؟”.

"نعيش على صراخ البشر".. كلمات طفلة فلسطينية نزحت مع أهلها إلى مستشفى الشفاء الطبي هربًا من القـ ـصـ ـف الإسرائيلي#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/o276Lp3MXo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 16, 2023

وسألت الطفلة كل شاهد على ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة، قائلة “أين أنتم من صراخ الأرامل؟ أين أنتم من كل طفل قُتل؟ تعيشون تحت أنغام القذائف، ونعيش على صراخ البشر”.

وزادت “أحلامنا باتت خيالْ، لكن أحلامكم لا بد لها من الزوال، طالما تكرهون الخير لأمة عشقت الجهاد، ضحت بأبنائها ورفعت السلاح والعتاد”.

وخاطبت الطفلة العرب في قصيدتها قائلة “العرب والمسلمون، أفيقوا من نومكم إن كنتم نائمين، وإن كنتم صادقين فهبُّوا لنصرة أبناء الدين”.