مقتل طفل فلسطيني ٦ سنوات تلقى ٢٦ طعنة في شيكاغو بسبب التحريض ضد المسلمين

لقي الطفل الفلسطيني الأمريكي “وديع الفيومي” ٦ سنوات مصرعه بعد طعنه على يد رجل في ولاية إلينوي الأمريكية وهو يردد عبارات معادية للمسلمين والفلسطينيين، فيما أصيبت والدته بجروح خطيرة.

ووجهت الشرطة اتهاما لرجل يبلغ من العمر (71 عاما)، بارتكاب جريمة كراهية ضد الطفل (6 سنوات) وأمه (32 عاما).

وقالت الشرطة إن الضحيتين استهدفتا بسبب عقيدتهما الإسلامية، وذلك في سياق الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

ونشر قائد شرطة مقاطعة “ويل” بيانا على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه: “تمكن المحققون من تحديد أن الضحيتين في هذا الهجوم الوحشي كانتا مستهدفتين من قبل المشتبه به بسبب كونهما مسلمين، والصراع الدائر في الشرق الأوسط بين حماس والإسرائيليين”.

وعثرت الشرطة على الضحيتين في وقت متأخر من صباح السبت في منزل ببلدة بلينفيلد، تبعد حوالي 65 كيلومترا جنوب غرب شيكاغو المدينة الأكبر في الولاية والتي تسكن فيها جالية عربية كبيرة.

وأعلن عن وفاة الصبي الذي تعرض للطعن 26 مرة بسكين، في المستشفى، بحسب ما جاء في تشريح الجثة الأحد.

وقال عدي الفيومي والد الطفل وديع للجزيرة مباشر” إن الجاني يبلغ من العمر ٧١ عاما يهودي الأصل وهو مالك المنزل الذي تستأجره الأسرة وفاجأ زوجته وابنه بهجوم بالسكين ما أدى إلى مقتل ابنه وإصابة زوجته بأكثر من ١٢ طعنة .. وأضاف “احتسب ابني عند الله وأهديه للشعب الفلسطيني”

وتابع عدي” كانت مفاجأة لي أن يكون القاتل هو هذا الرجل لأنه كانت تربطنا علاقة قوية وكان يلعب مع ابني ويعتبره كأحد أحفاده لكن يبدو أنه تأثر بالدعاية الكاذبة في الولايات المتحدة التي تنشر صورا ومعلومات غير صحيحة بأن حماس قتلت أطفالا إسرائيليين.

من جانبه قال يوسف حنون عم الطفل وديع للجزيرة مباشر” الدعاية الكاذبة بقتل أطفال إسرائيليين تروج بشكل كبير في الولايات المتحدة وبطريقة مؤلمة ونحن نعرف أن هذه التصريحات كاذبة وغير صحيحة وللأسف الشديد يبدو أن القاتل تأثر بهذه الدعاية وأصبحنا الآن نخشى على أولادنا ومنازلنا ومساجدنا”.

من جانه قال رئيس مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير” نهاد عوض للجزيرة مباشر ” هذه الجريمة انعكاس للتحريض ضد الفلسطينيين والمسلمين عموما في الولايات المتحدة خاصة وأن هناك احتقان سياسي موجه من قادة المجتمع ومن بينهم الرئيس الأمريكي نفسه الذي كرر ادعاء إسرائيل بأن الفلسطينيين قطعوا رؤوس الأطفال من دون أن يتحقق من هذه الادعاءات ما أدى إلى هذه الأجواء العدائية وشيطن الفلسطينيين والعرب في الولايات المتحدة.

وأضاف عوض” الإعلام الأمريكي منحاز إلى درجة بعيدة لم أشهدها في الولايات المتحدة من قبل وحتى في ظل أحداث الحادي عشر من سبتمبر لم يكن الإعلام الأمريكي بهذا الانحياز”.

We are shocked and disturbed to learn that a landlord in Chicago expressing anti-Muslim and anti-Palestinian views broke into a Muslim family's apartment and attacked them with a knife, injuring the mother and killing her 6-year-old son, Wadea Al-Fayoume. @cairchicago will hold a… pic.twitter.com/N0ILuevq4n

— CAIR National (@CAIRNational) October 15, 2023