مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة للجزيرة مباشر: غوتيريش تجاوب مع الموقف العربي بشأن الوضع في غزة (فيديو)

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن هناك موقفًا عربيًا موحدًا داخل أروقة الأمم المتحدة بشأن تطورات الوضع في غزة، وضرورة وقف الحرب في أقرب وقت ممكن.

وأضاف منصور في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تجاوب مع المطالب العربية بخصوص الوضع في غزة، وأن هناك مساعي لتحقيق 3 أهداف رئيسة هي:

– وقف العدوان على قطاع غزة والعمل الفوري على وقف إطلاق النار لحماية المدنيين.

– فتح المعابر لإيصال المساعدات الغذائية والطبية للمدنيين المحاصرين في قطاع غزة.

– التعبئة الدولية للتصدي للجريمة التي ترتكبها إسرائيل في القطاع، وسعيها للترحيل القسري للفلسطينيين.

وثمّن منصور الموقف المصري الرافض لسياسة إسرائيل الرامية لتهجير مليون فلسطيني من شمال غزة إلى جنوبها، وطردهم للحدود مع مصر من أجل “تحويل المشكلة إلى مشكل مصرية”.

وقال إن قرار الحكومة المصرية بفتح مطار العريش وإعداد القوافل الإغاثية والطبية لإرسال المساعدات الطبية والإنسانية للفلسطينيين مسألة ذات أهمية كبرى في هذه الظروف.

وقال “نتمنى أن تدخل المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح خلال الساعات القليلة المقبلة”.

وحول ردود الفعل الدولية تجاه ما يقع في غزة، أوضح مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة أن روسيا والبرازيل قدمتا مشروعين في مجلس الأمن بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على غزة.

وقال “من غير المعقول تطبيق القانون الدولي في أوكرانيا، ولا يتم النظر إليه عندما يتعلق الأمر بفلسطين”.

وكان غوتيريش أوضح الجمعة الماضي، قبل اجتماع لمجلس الأمن بشأن التصعيد بين إسرائيل وغزة، أنه “حتى الحروب لها قواعد”، داعيًا إلى حماية المدنيين”، ومؤكدًا أن إجلاء الفلسطينيين من غزة أمر خطير ومستحيل.

وقال غوتيريش للصحفيين إن “الوضع في غزة وصل إلى مستوى خطير”، مشددًا على أن “النظام الصحي على وشك الانهيار” و”المشارح مكتظة” فضلًا عن “أزمة المياه” في القطاع الفلسطيني المحاصر.