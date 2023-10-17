إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من جنوب لبنان وإصابة إسرائيليَّين (فيديو)

أصيب إسرائيليان بجروح طفيفة، اليوم الثلاثاء، بعد إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من جنوب لبنان على بلدة المطلة قرب الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية “أصيب اثنان بجروح متوسطة، وتم إغلاق العديد من الطرق في الجليل”، وقال جيش الاحتلال في بيان “ورد بلاغ عن إطلاق نار اتجاه بلدة المطلة” دون تفاصيل.

عاجل | إصابة 2 جراء إطلاق صاروخ باتجاه مستوطنة" المطلة"قرب الحدود اللبنانية وإسرائيل ترد بقصـ ــف تلة الحمامص#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/UxFM7XuUVS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 17, 2023

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مجلس محلي في مستوطنة المطلة دعوته للسكان الذين ما زالوا فيها إلى مغادرتها فورا، في وقت شرعت فيه في إخلاء 28 بلدة على الحدود اللبنانية، بما فيها المطلة، إثر تصاعد التوتر.

واندلعت النيران في مستوطنة “المطلة” قرب الحدود اللبنانية بعد استهدافها بصاروخ موجه، وقصفت مدفعية الاحتلال تلة الحمامص مقابل المستوطنة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن التعليمات صدرت للإسرائيليين -في مستوطنة المطلة على الحدود مع لبنان- بالبقاء في الملاجئ، بعد استهدافها بصاروخ موجه.

عاجل | الجيش الإسرائيلي ينشر صورا لما يقول إنه استهداف 4 مسلحين حاولوا التسلل من الحدود اللبنانية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/uluwrewLfj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 17, 2023

تهدئة الأوضاع

من جانبه طالب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية (عبد الله بوحبيب) عددا من سفراء الدول المشاركة في قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) بالمساعدة على تهدئة الأوضاع على الحدود الجنوبية.

وقالت الوكالة الرسمية اللبنانية، إن الوزير اللبناني، تابع اجتماعاته الدبلوماسية التي بدأها أمس بهدف التشاور ومنع التصعيد في المنطقة، حيث التقى عددا من سفراء الدول المشاركة في قوات اليونيفيل.

ونقلت الوكالة عن الوزير قوله إن “البحث خلال اللقاء تناول الوضع في جنوب لبنان وغزة” مطالبا بأن تتوقف إسرائيل عن القصف، خاصة أن الرد من لبنان هو على مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

التوتر مع لبنان

وجاء التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية إثر قصف إسرائيلي مكثف لقطاع غزة بدأ في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري وأسقط آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وأعلن (حزب الله) أمس الاثنين استهداف 5 مواقع إسرائيلية بالأسلحة المباشرة جنوبي لبنان، وقال في بيان تم “استهداف 5 مواقع إسرائيلية هي: موقع مسكاف عام، خربة المنارة، هرمون، موقع ريشا وموقع رامية، بالأسلحة المباشرة والمناسبة، ووقوع إصابات مؤكدة”.

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي في بيان “أُطلقت النيران على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي تعمل على الحدود اللبنانية، ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا”.