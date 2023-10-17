استشهاد أسرة فلسطينية جراء قصف قوات الاحتلال لمنزل في دير البلح (فيديو)

استشهد أفراد أسرة فلسطينية في دير البلح صباح اليوم الثلاثاء جراء استهدافهم بغارة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يواصل عدوانه على غزة لليوم الحادي عشر على التوالي.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام فلسطينية، انتشال جثث ضحايا من تحت أنقاض المبنى المدمر، وقال شاهد عيان إن أسرة بكاملها معظمها من النساء والأطفال كانت داخل المبنى.





وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن قوات الاحتلال شنت سلسلة عنيفة من الغارات على جنوب القطاع وهي المنطقة التي طالب الاحتلال السكان بالاتجاه إليها، وبينت الصور آثار دمار شديد في المنطقة.

واستشهد عشرات الفلسطينيين اليوم الثلاثاء وأصيب آخرون، بهجمات إسرائيلية مكثفة على جنوب قطاع غزة، بقصف إسرائيلي استهدف عددا من المنازل فهدمها على رؤوس ساكنيها في رفح وخان يونس بجنوب قطاع غزة.





وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد 28 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء بقصف منزل لعائلة زعرب مكون من 5 طوابق، وإصابة عشرات آخرين من المواطنين.

واستُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بقصف منزل لعائلة صيام في حي النصر غرب مدينة غزة، واستُشهد عدد آخر بقصف منزل لعائلة الزريعي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

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لمشاهدة الفيديو👇https://t.co/vqMbNS9J5n — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 17, 2023

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في الحي الياباني غرب مدينة خان يونس؛ مما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين بينهم أطفال وإصابة آخرين من النازحين في مدرسة مجاورة.

ولليوم الحادي عشر على التوالي، يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية والمدفعية، يستهدف في مجمله المنازل والأبراج والبنايات السكنية.

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لمشاهدة الفيديو👇 https://t.co/MXvu19W4qu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 17, 2023

يأتي ذلك وسط واقع إنساني شديد الصعوبة، لانعدام كل الإمدادات الحياتية الأساسية والمعيشية الضرورية والطبية، مع الغارات العنيفة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة “يترافق هذا الواقع الإنساني الكارثي، مع تراجع واضح في المواقف الدولية مما يتطلب خطوات جادة وفورية من المجتمع الدولي ومنظماته الدولية لوقف جريمة التطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال”.