برنامج الأغذية العالمي يحذر: مخزون الغذاء في متاجر غزة يكفي لأربعة أو خمسة أيام

حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أن الوضع في قطاع غزة يتدهور بشكل متسارع، في وقت لم يبق في المتاجر سوى ما يكفي لأربعة أو خمسة أيام من مخزون الغذاء.

وقالت المنظمة الدولية إن المخزونات بدأت تنخفض في المستودعات داخل القطاع الفلسطيني المحاصر، لكن على مستوى المتاجر فالوضع أكثر خطورة.

وأكدت الناطقة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط (عبير عطيفة) لصحفيين في الأمم المتحدة في جنيف عبر رابط فيديو من القاهرة أن “الوضع في غزة يزداد سوءا كل دقيقة، الوضع الإنساني ولكن أيضا وضع الأمن الغذائي”.

وكشفت المسؤولة الأممية أن المخزونات الحالية من المواد الغذائية الأساسية تكفي لمدة أسبوعين فقط، على مستوى تجار الجملة، وقالت إن المستودعات الموجودة في مدينة غزة بشمال القطاع والمتاجر تواجه صعوبات في إعادة التزود بالسلع.

وقالت المسؤولة، إن من أصل 5 مطاحن في قطاع غزة، هناك مطحنة واحدة فقط تعمل بسبب المخاوف الأمنية وعدم توفر الوقود وبالتالي فإن إمدادات الخبز تتضاءل ويصطف الناس لساعات للحصول عليه”.

وأشارت إلى أن خمسة مخابز فقط من أصل 23 تعاقد معها برنامج الأغذية العالمي في غزة، قيد التشغيل حاليا، وقالت “إمداداتنا الغذائية داخل غزة بدأت تنفد”.

وأعلنت الناطقة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط، أن المنظمة حشدت أكثر من 300 طن متري من الأغذية لقطاع غزة كانت في طريقها إلى معبر رفح، وهو ما يكفي لإطعام نحو 250 ألف شخص مدة أسبوع.

وقالت “الكل ما زال متفائلا بأننا سنتمكن من الدخول إلى القطاع ولهذا السبب هناك المزيد من الإمدادات في الطريق”، وختمت بالقول “ندعو إلى السماح بوصول دون عوائق وبشكل آمن للإمدادات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، إلى غزة”.