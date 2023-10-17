حكومة غزة: عدد ضحايا القصف الإسرائيلي لغزة في 11 يوما فاق جميع الحروب السابقة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن خسائر وضحايا القصف الإسرائيلي لقطاع غزة المتواصل منذ 11 يوما فاقت كل الحروب والاعتداءات التي شنها الاحتلال على القطاع المحاصر منذ عام 2008.

وأضاف سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي، في بيان أن ذلك “يعكس مدى المذبحة الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة منذ بداية العدوان الحالي”.

وقال إن “خسائر وضحايا 11 يوما من الحرب فقط فاقت جميع الأضرار والخسائر التي تكبدها الفلسطينيون في غزة في كل الحروب والاعتداءات في أعوام 2008 و2009 و2012 و2014 و2021، واستمرت قرابة 100 يوم”.

وأوضح البيان أن “حصر الأضرار يشمل أعداد الشهداء والجرحى والدمار في الوحدات السكنية والمنشآت والمرافق العامة والخسائر الاقتصادية، فضلا عن الواقع الإنساني الذي لم يسبق له مثيل خلال العدوانات السابقة، بمنع كل الإمدادات الحياتية الأساسية والمعيشية الضرورية والطبية”.

وقال البيان إن “هذا الواقع الإنساني الكارثي يرافقه تراجع واضح في المواقف الدولية تجاه هذه الجريمة ضد الإنسانية؛ مما يتطلب خطوات جادة وفورية من المجتمع الدولي ومنظماته الدولية لوقف جريمة التطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا، وسرعة الاستجابة لنداءات الاستغاثة بإدخال المساعدات الإغاثية للمواطنين والإنسانية لمختلف القطاعات الخدماتية”.

وتشن قوات الاحتلال هجوما عنيفا على قطاع غزة، أسفر عن مقتل نحو 2808 شهداء و10850 مصاب على الأقل.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى”، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ردًّا على اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى والمرابطين والمرابطات به والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأسفرت “طوفان الأقصى” عن سقوط 1400 قتيل إسرائيلي وإصابة 3842 بينهم 26 في حالة حرجة و313 بحالة خطرة، وأسر 199 على الأقل، حسب التقارير الإسرائيلية الرسمية.