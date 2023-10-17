“يا مي ردي عليّ”.. فلسطيني يبحث عن عائلته تحت أنقاض بيته المدمر (فيديو)

مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على غزة، الذي دخل يومه الحادي عشر، تستمر مأساة السكان في قطاع غزة، ووسط البيوت المهدمة والأنقاض يبحث الفلسطينيون عن أحبائهم.

وأظهر مقطع فيديو مؤثر نشر اليوم الثلاثاء، أحد الفلسطينيين وهو يبحث في جزع، عن أسرته في أنقاض المنزل الذي دمرته غارة إسرائيلية على رؤوس ساكنيه في العدوان المستمر على غزة.

وكان الفلسطيني ينظر من خلال الفجوات في المنزل المهدم، وهو يصيح في جزع “عبود.. عبد الله.. يا مي ردي علي”، وكان بعض الحاضرين يبحثون معه وهم يتنقلون معه بين ما بقي من المبنى الذي انهار وتحول إلى ركام.

استمرار سقوط الضحايا

واليوم الثلاثاء، استمر سقوط الضحايا المدنيين في غزة، جراء القصف الإسرائيلي العنيف لغزة، حيث قتل وأصيب العشرات من الفلسطينيين، بينهم أسر كاملة ونساء وأطفال.

وكثفت طائرات الاحتلال خلال الـ24 ساعة الماضية غاراتها على مناطق عدة بمحافظتي خان يونس ورفح، وارتكبت مجازر في حق عدد عائلات؛ مما يرفع عدد العائلات التي شطبت تماما من سجل الأحياء إلى أكثر من 47 عائلة كاملة.

الأونروا: إسرائيل تقصف المناطق التي طلبت من سكان غزة التوجه إليها (فيديو)

https://t.co/rxjXCSDNLB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 17, 2023

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن هناك صعوبة بالغة في حصر أعداد الشهداء الذين ارتقوا بالقصف العنيف المتواصل على العديد من المناطق في غزة منذ صباح اليوم، لخطورة الأوضاع الميدانية.

وحذرت وزارة الصحة في غزة من دخول المستشفيات في حالة انهيار فعلي بسبب انقطاع الكهرباء، ووجهت نداءات إلى كل من يتوفر لديه وقود لتزويد المستشفيات به.

ذهبوا لجلب المياه لمنزلهم.. صدمة أب بعد استشهاد طفليه "غزل ومحمد الشاويش" بقصف إسرائيلي لقطاع #غزة#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/DRtq6hGyeZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 17, 2023

وقال بيان للوزارة “نوجه نداء استغاثة عاجل لكل أصحاب محطات الوقود وكل من يتوفر لديه أي لتر من السولار بالاتصال الفوري مع وزارة الصحة أو التواصل على رقمها المجاني من أجل إنقاذ حياة الجرحى والمرضى”.

ولليوم الحادي عشر على التوالي، يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية والمدفعية يستهدف المنازل والأبراج والبنايات السكنية.